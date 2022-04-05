Симптомы дефицита витамина D: страдаете ли вы от выпадения волос?

«Витамин D помогает стимулировать новые и старые волосяные фолликулы, и когда его недостает, рост новых волос может быть нарушен. Поредевшая шевелюра является одним из симптомов дефицита витамина D», - констатируют эксперты.

Более частые заболевания или инфекции.

Чувство повышенной усталости или утомления.

Боль в мышцах, нередко в пояснице.

Боль в костях.

Депрессия, перепады настроения.

Раны, которые медленно заживают после операции, инфекции или травмы.