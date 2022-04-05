Симптомы дефицита витамина D: страдаете ли вы от выпадения волос?
Такое неприятное явление как выпадение волос может в том числе указывать на дефицит витамина D.
Витамин D также называется «солнечным», так как человеческий организм вырабатывает его под воздействием солнечных лучей. Считается, что с приходом тепла и солнечной погоды весной проблема дефицита этого витамина перестает быть актуальной, но многие медики отмечают, что недостаток важнейшего вещества может наблюдаться у тех, кто редко бывает на свежем воздухе, проводит много времени в закрытых помещениях.
Определить имеющийся дефицит витамина D не всегда бывает просто, но имеющиеся данные говорят, что на проблему в том числе может указывать то, страдает ли человек от выпадения волос. Так, например, Британский журнал дерматологии (British Journal of Dermatology) сообщает, что витамин D задействуется организмом в создании новых волосяных фолликулов, а его нехватка связана с развитием алопеции.
«Витамин D помогает стимулировать новые и старые волосяные фолликулы, и когда его недостает, рост новых волос может быть нарушен. Поредевшая шевелюра является одним из симптомов дефицита витамина D», - констатируют эксперты.
Другое исследование, опубликованное журналом Skin Pharmacology and Physiology, тоже указывает на связь между дефицитом данного витамина и потерей волос. В частности, ученые обнаружили, что женщины, которые сталкиваются с выпадением волос, часто имеют низкий уровень витамина D.
Другие признаки. Потеря волос не единственный маркер возможного дефицита витамина D.
Другие симптомы нарушения включают в себя.
- Более частые заболевания или инфекции.
- Чувство повышенной усталости или утомления.
- Боль в мышцах, нередко в пояснице.
- Боль в костях.
- Депрессия, перепады настроения.
- Раны, которые медленно заживают после операции, инфекции или травмы.
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