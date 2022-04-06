Дефицит витамина B12: постепенное ухудшение зрения может быть признаком
Витамин B12 — это водорастворимый витамин, который естественным образом присутствует в некоторых продуктах, добавляется в другие и доступен в виде пищевой добавки и рецептурного лекарства. При недостатке этого важного витамина может возникнуть множество проблем со здоровьем, в том числе проблемы с глазами.
Нарушение или нечеткость зрения также может возникать в результате дефицита витамина B12. Это происходит, когда дефицит вызывает повреждение зрительного нерва, который ведет к вашим глазам. Нервный сигнал, который идет от глаза к мозгу, нарушается из-за этого повреждения, что приводит к ухудшению зрения.
Оптическая нейропатия приводит к прогрессирующей, двусторонней, безболезненной потере зрения, которая часто связана со снижением цветового зрения и центральными или цекоцентральными скотомами.
«Зрительный нерв может казаться нормальным на ранних стадиях заболевания до тех пор, пока не разовьется атрофия зрительного нерва», — сказали в Optometric Education. «Примерно в 30 процентах случаев нарушения зрения предшествуют другим неврологическим и гематологическим симптомам, часто из-за присутствия фолиевой кислоты. Вовлечение диска зрительного нерва (в форме атрофии зрительного нерва) встречается редко, но может привести к значительному ухудшению зрения».
Одно тематическое исследование с участием 63-летнего мужчины, обратившегося в офтальмологическую клинику за вторым мнением после постепенного ухудшения зрения в течение предыдущих двух месяцев.
Углубленный анализ карты показал, что у пациента был диагностирован дефицит витамина B12 в результате рутинного анализа крови. В то время ему прописали витамин B12 по 1000 мкг перорально ежедневно и фолиевую кислоту 1 мг перорально ежедневно.
Позже у пациента была диагностирована двусторонняя оптическая невропатия из-за дефицита витамина B12.
«Пациент сообщил, что его зрение было стабильным, и ему было рекомендовано продолжать инъекции цианокобаламина».
Ранее Медикфорум писал о признаках сосудистой деменции.
Optometric Education
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