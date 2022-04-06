Дефицит витамина B12: постепенное ухудшение зрения может быть признаком

«Зрительный нерв может казаться нормальным на ранних стадиях заболевания до тех пор, пока не разовьется атрофия зрительного нерва», — сказали в Optometric Education. «Примерно в 30 процентах случаев нарушения зрения предшествуют другим неврологическим и гематологическим симптомам, часто из-за присутствия фолиевой кислоты. Вовлечение диска зрительного нерва (в форме атрофии зрительного нерва) встречается редко, но может привести к значительному ухудшению зрения».

«Пациент сообщил, что его зрение было стабильным, и ему было рекомендовано продолжать инъекции цианокобаламина».