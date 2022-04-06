Симптомы коронавируса: у вас есть ковид или это просто сильная простуда?

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Симптомы коронавируса: у вас есть ковид или это просто сильная простуда?

Среди новых официальных симптомов коронавируса — чувство усталости или истощения, заложенность или насморк и боль в горле. Обновленный список следует за внезапным всплеском новых случаев COVID-19, и по состоянию на 21 марта 2022 года их число выросло до 225 992.

Новый подвариант Covid Omicron XE связан с большим числом случаев коронавируса. Как и в случае с Omicron, многие симптомы Omicron XE очень похожи на сильную простуду.

Для большинства, может быть трудно сказать, с чем вы столкнулись.

Каковы основные симптомы коронавирусной инфекции?


  • высокая температура или озноб — высокая температура означает, что вы чувствуете жар при прикосновении к груди или спине.
  • новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более эпизодов кашля в течение 24 часов.
  • потеря или изменение вашего обоняния или вкуса.
По данным NHS, в последние недели этот список был обновлен и теперь включает:
  • сбивчивое дыхание
  • чувство усталости или истощения
  • ноющее тело
  • головная боль
  • боль в горле
  • заложенный нос или насморк
  • потеря аппетита
  • диарея

Каковы основные симптомы простуды?


  • заложенный или насморк
  • боль в горле
  • головные боли
  • боль в мышцах
  • кашель
  • чихание
  • повышенная температура
  • давление в ушах и лице
Если вы были в тесном контакте с кем-то, у кого есть коронавирус, а затем у вас появились симптомы, это хороший признак того, что вы могли заразиться вирусом от него. Однако единственный способ узнать наверняка — пройти тест.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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