Симптомы коронавируса: у вас есть ковид или это просто сильная простуда?
Среди новых официальных симптомов коронавируса — чувство усталости или истощения, заложенность или насморк и боль в горле. Обновленный список следует за внезапным всплеском новых случаев COVID-19, и по состоянию на 21 марта 2022 года их число выросло до 225 992.
Новый подвариант Covid Omicron XE связан с большим числом случаев коронавируса. Как и в случае с Omicron, многие симптомы Omicron XE очень похожи на сильную простуду.
Для большинства, может быть трудно сказать, с чем вы столкнулись.
Каковы основные симптомы коронавирусной инфекции?
- высокая температура или озноб — высокая температура означает, что вы чувствуете жар при прикосновении к груди или спине.
- новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более эпизодов кашля в течение 24 часов.
- потеря или изменение вашего обоняния или вкуса.
- сбивчивое дыхание
- чувство усталости или истощения
- ноющее тело
- головная боль
- боль в горле
- заложенный нос или насморк
- потеря аппетита
- диарея
Каковы основные симптомы простуды?
- заложенный или насморк
- боль в горле
- головные боли
- боль в мышцах
- кашель
- чихание
- повышенная температура
- давление в ушах и лице
Ранее Медикфорум писал о симптомах сосудистой деменции.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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