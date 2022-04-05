Боль в горле и 8 других новых симптомов коронавируса

«Список официальных симптомов сейчас очень широк, но его не следует использовать в качестве предлога для того, чтобы взять недельный отпуск. Всегда было разумно оставаться дома, когда вы чувствовали себя очень плохо, и распространение инфекционных заболеваний всегда было антиобщественным».

Людям рекомендуется оставаться дома, если у них также высокая температура или они не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы продолжать нормальную деятельность.Другие новые симптомы включаютМногие эксперты приветствовали расширение симптомов, но раскритиковали решение отказаться от планового тестирования.Докторсказал:Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.