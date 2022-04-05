Боль в горле и 8 других новых симптомов коронавируса
За последние два года было всего три ключевых симптома Covid-19: высокая температура, новый непрерывный кашель и потеря/изменение обоняния или вкуса. NHS теперь перечисляет 12 и признает, что они «очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп».
Людям рекомендуется оставаться дома, если у них также высокая температура или они не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы продолжать нормальную деятельность.
Другие новые симптомы включают одышку, ломоту в теле, заложенность или насморк, потерю аппетита, диарею и плохое самочувствие или недомогание. Многие эксперты приветствовали расширение симптомов, но раскритиковали решение отказаться от планового тестирования.
Доктор Кит Йейтс из Университета Бата сказал:
«Список официальных симптомов сейчас очень широк, но его не следует использовать в качестве предлога для того, чтобы взять недельный отпуск. Всегда было разумно оставаться дома, когда вы чувствовали себя очень плохо, и распространение инфекционных заболеваний всегда было антиобщественным».
Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.
Кит Йейтс
Здоровье
Врач, исследователь из Университета Бата.
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