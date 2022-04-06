Врачи: даже тусклый свет ночью может вредить сердцу во время сна

«Исследования показывают, что всего одна ночь в условиях умеренного комнатного освещения во время сна способна ухудшить механизмы регуляции глюкозы и сердечных сокращений, тем самым повышая риск метаболического синдрома, сердечных заболеваний, эндокринных нарушений», - сообщает источник.

Закройте жалюзи, задерните шторы и выключите весь свет в доме перед тем, как заснуть. Для людей важно избегать ночного освещения – врачи утверждают, что даже тусклый свет ночью может вредить здоровью, об этом пишет журнал PNAS.Изучая воздействие на организм людей освещения в ночное время, специалисты обнаружили, что под влиянием света активируется вегетативная нервная система и тело переходит в состояние повышенной готовности – увеличивается частота сердечных сокращений, а также сила, с которой сердце сокращается, и скорость, с которой кровь поступает в кровеносные сосуды. Между тем, ночью сердце должно функционировать в более расслабленном режиме: частота сердечных сокращений вместе с другими сердечно-сосудистыми параметрами в норме должна быть ниже в ночные часы по сравнению с дневными.Таким образом, ночное освещение, стимулирующее сердце работать активнее, ведет к его перегрузке, преждевременному износу, отмечают специалисты. Эксперты рекомендуют спать в темноте, в том числе закрывать окна, не допуская попадания в комнату уличного освещения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать чувство разбитости утром после пробуждения.