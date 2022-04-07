Переболевшим коронавирусом россиянам помогут психологи
Особая служба психологической поддержки для лиц, переболевших коронавирусной инфекцией, создаётся по инициативе Минздрава. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при кабинете министров России.
Соответствующее распоряжение о создании службы психологической поддержки перенесших коронавирусную инфекцию пациентов отдано главе российского Минздрава Михаилу Мурашко. В первую очередь, поддержку будут получать жертвы так называемого постковидного синдрома, из-за которого у людей уже после избавления от коронавируса в течение недель и месяцев сохраняются некоторые самые неприятные его симптомы вроде длительной усталости, одышки, болей в теле, которые мешают нормально жить и работать. Ничего и говорить о том, насколько тяжело это для психики.
Психологическая помощь для пациентов с коронавирусом создаётся и в некоторых других странах, но следует учесть масштаб решения этой задачи. Сотни миллионов людей переболели коронавирусом на нашей планете по официальным данным, а по неофициальным через эту болезнь прошло уже 3 млрд человек. И постковидный синдром отмечается приблизительно у каждого третьего. Конечно, не все нуждаются в психологической помощи, но даже с учетом всех этих факторов понятно, что спрос на неё будет громадным.
Кроме того, психологическая помощь требуется не только пациентам с коронавирусом, но и медикам, которые оказывают им поддержку, а также сотрудникам интернатов и домов престарелых, которые сталкиваются с колоссальной дополнительной нагрузкой в условиях пандемии. У медицинских работников на фоне постоянного потока смертей пациентов, которым они ничем не могут помочь, вырабатывается так называемое эмоциональное выгорание. По показателям смертности от коронавируса Россия в мировых лидерах, и для некоторых медицинских работников это становится очень тяжёлым эмоциональным потрясением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Голикова
Здоровье
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики
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