Почему собаке нельзя давать лизать лицо
Владельцы собак не должны позволять своим любимцам лизать лица людей. Дело в том, что таким образом животные могут поместить на поверхность кожи опасные супербактерии.
Когда собака лижет лицо своего хозяина или его детей, то со стороны это может показаться довольно милым. Однако таким образом происходит распространение устойчивых к антибиотикам бактерий, как показало исследование ученых из Университета Лиссабона в Португалии. Именно поэтому они призывают владельцев собак тщательно мыть руки после контакта с животными или с их фекалиями, чтобы не допустить распространения бактерий. По мнению Всемирной организации здравоохранения, антибиотикорезистентность представляет для планеты такую же опасность, как терроризм и глобальное потепление, каждый год унося жизни миллионов людей. Патогены эволюционируют для того, чтобы уклоняться от воздействия мощных лекарств.
Исследователи установили, что особо велика опасность попадания бактерий на лицо человека, если собака незадолго перед этим лизала своё анальное отверстие. Животные действительно осуществляют такого рода туалет половых органов, а потом ничто не мешает им лизнуть и хозяина в лицо. Но на языке собаки уже могут находиться опаснейшие бактерии, имеющие резистентность к антибиотикам.
Люди также могут с ними столкнуться, когда утилизируют, то есть помещают в специальные пакетики фекалии собак во время уличной прогулки. Не помыв руки, человек может дотронуться до лица неосознанно, и вероятность передачи бактерий в этом случае тоже очень велика. Авторы исследования изучили жизнь 114 человек, 85 собак и 18 кошек. У 14 собак, 1 кошки и 15 человек обнаружены положительные тесты на резистентную к антибиотикам кишечную палочку, которая может в некоторых случаях вызывать даже летальный исход. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лиссабона
Здоровье
крупнейший университет Португалии. Академический рейтинг университетов мира (также известный как Шанхайский рейтинг) в 2017 году назвал Лиссабонский университет лучшим в стране
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