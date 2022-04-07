Высокое потребление белка позволяет девочкам с 3 до 17 лет стать выше
Довольно много молодых людей хотели бы увеличить свой рост. Однако исследование, проведенное диетологами из Боннского университета, показывает, что они не получают пользы от повышенного потребления белка с точки зрения их взрослого роста. Молодые женщины часто считают проблематичным, когда их рост значительно превышает 1,80 метра. Здесь, во время роста, потребление белка, адаптированное к рекомендациям, может привести даже к уменьшению на несколько сантиметров.
«Это первое исследование, демонстрирующее анаболическую активность основного питательного белка путем изучения подробных данных о питании в период от трех до 17 лет», — говорит профессор Томас Ремер.
Вместе с первым автором Ифань Хуа он оценил точные записи о питании, регулярные 24-часовые сборы мочи и конкретные измерения роста детей и подростков, начиная с третьего года жизни, в Исследовательском центре DONALD Дортмунд Боннского университета (DOrtmund Nutritional and Anthropometric). Продольно спланированное исследование). Всего было обследовано 189 здоровых девочек и мальчиков. Исследователи регистрировали потребление белка не только по данным диетического обследования, но и путем измерения экскреции азота мочевины с мочой.
Если увеличение потребления белка не повлияло на рост у мальчиков и юношей, то у девочек была обнаружена четкая взаимосвязь. По расчетам ученых, среднее увеличение потребления белка примерно на семь граммов в день сверх рекомендуемой нормы приводит в среднем к увеличению роста на один сантиметр.
«Если увеличение роста нежелательно, девочки могут даже уменьшить свой взрослый рост на несколько сантиметров в процессе роста, регулируя потребление белка в соответствии с рекомендациями, т. е. не увеличивая потребление белка без необходимости», — говорит Ремер.
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Томас Ремер
Здоровье
Профессор в в Исследовательском центре DONALD Дортмунд Боннского университета.
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