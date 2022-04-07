Высокое потребление белка позволяет девочкам с 3 до 17 лет стать выше

«Это первое исследование, демонстрирующее анаболическую активность основного питательного белка путем изучения подробных данных о питании в период от трех до 17 лет», — говорит профессор Томас Ремер.

«Если увеличение роста нежелательно, девочки могут даже уменьшить свой взрослый рост на несколько сантиметров в процессе роста, регулируя потребление белка в соответствии с рекомендациями, т. е. не увеличивая потребление белка без необходимости», — говорит Ремер.