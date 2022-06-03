От каких проблем помогает питье воды с лимоном: объясняет нутрициолог

«Вода с лимоном помогает расщепить кальциевые камни в организме – кислота связывается с кальцием и выводит его из почек. Выпить стакан такой воду нужно за 20–30 минут до приема пищи», - поделилась рекомендацией эксперт.

«Попадая в кишечник, вода с лимоном, создает там щелочную среду, которая необходима для нормального функционирования организма», - резюмировала нутрициолог.