От каких проблем помогает питье воды с лимоном: объясняет нутрициолог
Нутрициолог Ксения Черная сообщила, что одним из важных плюсов питья воды с лимоном является профилактика камней в почках.
От каких проблем со здоровьем помогает питье воды с лимоном? Отвечая на вопрос, Ксения Черная объяснила, что привычка ежедневно выпивать стакан такой воды защищает почки от появления кальциевых камней.
«Вода с лимоном помогает расщепить кальциевые камни в организме – кислота связывается с кальцием и выводит его из почек. Выпить стакан такой воду нужно за 20–30 минут до приема пищи», - поделилась рекомендацией эксперт.
Также, добавила Черная, вода с лимоном помогает при такой проблеме, как медленное пищеварение. Благодаря употреблению напитка повышается уровень соляной кислоты, что стимулирует пищеварительные процессы, облегчает переваривание продуктов, которые могут казаться слишком тяжелыми для желудка – например, белковых.
Кроме того, биофлавоноиды, содержащиеся в воде с лимоном, способствуют укреплению сосудистых стенок, объяснила эксперт. Вдобавок ее питье способствует лучшему функционированию организма в целом.
«Попадая в кишечник, вода с лимоном, создает там щелочную среду, которая необходима для нормального функционирования организма», - резюмировала нутрициолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фрукты могут представлять собой определенную опасность для здоровья людей после 60 лет.
Ксения Черная
ЗОЖ
нутрициолог, эксперт по питаню
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