Что нужно знать о крови в моче
Появление кровянистых выделений в моче - очень тревожный сигнал. И его нельзя оставлять безо всякого внимания.
Гематурия — медицинский термин, обозначающий кровь в моче, которая бывает вызвана рядом факторов. Кровь в моче может указывать на серьезную проблему со здоровьем, даже если вы увидели только несколько капелек или это произошло один раз. Игнорирование этого может усугубить серьезные заболевания, включая рак и болезни почек. Присутствие эритроцитов вызывает сильную гематурию, в результате чего моча становится розовой, красной или цвета газировки. Хотя кровотечение обычно безболезненно и бессимптомно, выход сгустков крови с мочой может вызывать и резкую боль.
Гематурия может быть вызвана различными заболеваниями, такими как инфекции, заболевания почек, рак и другие проблемы с кровью. Прием определенных лекарств, таких как слабительные, или определенных продуктов, таких как свекла, ревень или ягоды, являются другими причинами темной окраски мочи.
Камни в почках: кристаллы, образующиеся в моче из-за содержащихся в ней минералов, могут вызывать закупорку мочеточника, что приводит к гематурии и сильной боли.
Увеличенная простата: увеличенная простата, сдавливающая уретру, нередко говорит о гематурии у мужчин.
Болезнь почек: хотя гематурия является менее распространенной причиной, она может быть вызвана повреждением или раздражением почек, возникать сама по себе или в сочетании с другим заболеванием, например, диабетом. Также кровь в моче появляется из-за заболевания почек после стрептококкового гломерулонефрита у детей в возрасте от 6 до 10 лет.
Рак: кровь в моче может появиться в результате прогрессирующего раком мочевого пузыря, почки или простаты. Если вы заметите кровь, немедленно обратитесь за медицинской помощью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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