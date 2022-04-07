Медики выявили 11 признаков кризиса среднего возраста у мужчин и женщин

«Обычно о кризисе среднего возраста говорят в шутливой манере, но на самом деле для человека это может быть серьезным событием, и признаком того, что он нуждается в психиатрической помощи», - заметила эксперт.

Заметное изменение в личном поведении.

Пренебрежение гигиеной, уходом.

Резкое изменение сна: бессонница или, наоборот, сонливость.

Снижение производительности труда.

Эмоциональные всплески: гнев, раздражительность, тревожность.

Озабоченность смертью.

Изоляция, уход в себя.

Отказ поддерживать прежние контакты.

Употребление алкоголя.

Одержимость внешним видом.

Неразборчивость в связях, влюбчивость.