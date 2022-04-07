Медики выявили 11 признаков кризиса среднего возраста у мужчин и женщин
Кризис среднего возраста обычно настигает людей после 40 лет, его пусковым механизмом часто становится стрессовое событие.
Выражение «кризис среднего возраста» часто используется для описания того, что человек внезапно делает что-то нехарактерное для своего «солидного» возраста. Но медики настаивают, что данное состояние может возникать как проблема, сопряженная с эндокринными, гормональными изменениями. Врач Дебора Ли рассказала в интервью, что кризис среднего возраста «часто идет рука об руку со стрессом или тревогой», и для него могут быть типичны очень серьезные изменения как в психологическом, так и в физическом плане.
«Обычно о кризисе среднего возраста говорят в шутливой манере, но на самом деле для человека это может быть серьезным событием, и признаком того, что он нуждается в психиатрической помощи», - заметила эксперт.
Специалист пояснила, что спровоцировать начало кризиса среднего возраста, может ряд обстоятельств: например, воспитание детей-подростков, уход за больными родственниками, борьба с болезнью, расставание с близкими, развод. Для женщин таким обстоятельством может стать менопауза. Кризис возникает, когда мужчина или женщина переживают глубокий психологический срыв, часто сопровождаемый симптомами стресса, тревоги, депрессии, переживаниями по поводу своего старения, потери физической привлекательности и социальной востребованности.
Учеными были выявлены несколько признаков кризиса среднего возраста у мужчин и женщин, добавила доктор Ли.
- Заметное изменение в личном поведении.
- Пренебрежение гигиеной, уходом.
- Резкое изменение сна: бессонница или, наоборот, сонливость.
- Снижение производительности труда.
- Эмоциональные всплески: гнев, раздражительность, тревожность.
- Озабоченность смертью.
- Изоляция, уход в себя.
- Отказ поддерживать прежние контакты.
- Употребление алкоголя.
- Одержимость внешним видом.
- Неразборчивость в связях, влюбчивость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нужно обязательно иметь в домашней аптечке людям после 35 лет.
Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
в прошлом врач британской службы здравоохранения NHS, сейчас медицинский писатель
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