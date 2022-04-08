Как определить проблемы с сердцем в домашних условиях: советует терапевт Фаррахов

«Сначала следует полежать на спине около пяти минут и затем подсчитать значения пульса за минуту. Затем постоять примерно минуту, после чего снова проверить количество ударов», - рассказал терапевт, как именно нужно выполнять тест.

Разница в 12 ударов – это знак, что с сердцем и сосудами все в порядке, они в хорошей форме.

От 18 до 25 – такой бывает разница у людей, пренебрегающих споротом и физнагрузками; их сердце и сосуды слабые, нетренированные.

Более 25 ударов – это признак проблем в работе сердечно-сосудистой системы, сигнал того, что она переутомлена и нуждается в отдыхе, восстановлении.

«Если все показатели в норме, то после упражнений пульс восстанавливается довольно быстро, в случае наличия патологий наблюдается другая картина», - предупредил медик.