Как определить проблемы с сердцем в домашних условиях: советует терапевт Фаррахов
По словам врача, самостоятельно определить нездоровое состояние сердца в домашних условиях можно по простому тесту с учетом частоты пульса.
Терапевт Марат Фаррахов поделился рекомендацией о том, как можно определить проблемы с сердцем в домашних условиях. Медик заметил, что маркером таких проблем может быть аномальная частота пульса.
Фаррахов посоветовал сравнить показания пульса в состоянии лежа и в вертикальном положении тела.
«Сначала следует полежать на спине около пяти минут и затем подсчитать значения пульса за минуту. Затем постоять примерно минуту, после чего снова проверить количество ударов», - рассказал терапевт, как именно нужно выполнять тест.
Нужно записать разницу между большим и меньшим числом ударов пульса. Терапевт пояснил следующее.
- Разница в 12 ударов – это знак, что с сердцем и сосудами все в порядке, они в хорошей форме.
- От 18 до 25 – такой бывает разница у людей, пренебрегающих споротом и физнагрузками; их сердце и сосуды слабые, нетренированные.
- Более 25 ударов – это признак проблем в работе сердечно-сосудистой системы, сигнал того, что она переутомлена и нуждается в отдыхе, восстановлении.
«Если все показатели в норме, то после упражнений пульс восстанавливается довольно быстро, в случае наличия патологий наблюдается другая картина», - предупредил медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте нужно обязательно иметь дома тонометр.
Марат Фаррахов
Здоровье
врач-терапевт
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