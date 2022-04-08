Бессонница: 4 последствия вашего плохого сна, которые могут оказаться смертельными

«Бессонница вызывает изменения в физиологии тела, например, за счет повышения артериального давления или уровня сахара в крови», - уточняют врачи.

Бессонницу обычно делят на три основных типа: острую, хроническую и транзиторную. Транзисторная или преходящая длится менее одной недели: обычно такое нарушение вызывается стрессовыми событиями. Острая бессонница тоже, в общем, провоцируется стрессом, но подобное нарушение сна связано с каким-то очень серьезным испытанием для нервной системы, тяжелыми обстоятельствами, и его течение более долгое, до нескольких недель. Хроническая бессонница встречается реже и проявляется в том, что человек испытывает трудности со сном по крайней мере три раза в неделю в течение от одного до трех месяцев.Многие люди не воспринимают свой плохой сон как серьезную патологию, требующую лечения, однако недооценивать ее опасно – и не только для здоровья, но и жизни. Со временем недостаток сна может начать влиять на важные аспекты жизни, так как может начать влиять на работу мозгу и мышление.Медики называют последствия плохого сна, которые могут оказаться смертельными.Согласно данным, опубликованным в журнале Circulation, люди с генетической предрасположенностью к бессоннице часто подвергаются более высокому риску ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта. Китайское исследование, опубликованное журналом Neurology, показало, что у людей с бессонницей вероятность инсульта или сердечного заболевания повышена на 18%.Ученые из Университета Макмастера (Канада) установили, что сон менее шести часов в день увеличивает риск инсульта на 9 процентов.Согласно результатам, опубликованным в журнале Hypertension, люди с хронической бессонницей, в три раза чаще подвергаются заболеванию гипертонией. Высокое кровяное давление само по себе может способствовать смертельным проблемам, таким как инсульт или сердечный приступ.Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что у людей, которые с трудом засыпают или не спят по ночам, уровень сахара в крови выше, чем у людей, которые редко имеют проблемы со сном. Диабет, вероятность которого повышается при имеющемся нарушении сна, может стать причиной преждевременной смерти человека – например, вызванной последствиями сердечного приступа, инсульта, заболевания почек, нервов.Если ваши проблемы с ночным сном длятся уже несколько месяцев, следует обратиться за специализированной помощью, начиная с посещения терапевта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может ли частое мытье головы способствовать более интенсивному выпадению волос.