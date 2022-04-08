Жировая болезнь печени: симптомы третьей стадии - зуд кожи и отек

«Когда повреждение печени прогрессирует до поздней стадии, жидкость скапливается в ногах, что называется отеком, и в брюшной полости, что называется асцитом», — предупреждает отделение хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Асцит может привести к бактериальному перитониту, серьезной инфекции. Когда печень замедляет или перестает вырабатывать белки, необходимые для свертывания крови, у человека легко появляются синяки или кровотечения».

Какие симптомы могут быть обнаружены до этого и как вы можете это исправить?У пациентов с компенсированным циррозом средняя выживаемость может превышать 12 лет.У пациентов с декомпенсированным циррозом прогноз хуже, чем у пациентов с компенсированным циррозом; средняя выживаемость без трансплантации составляет примерно два года. Цирроз не вызывается травмой печени или другими острыми или краткосрочными причинами повреждения.Обычно требуются годы хронической травмы, чтобы вызвать цирроз печени.Асцит является вехой в переходе в декомпенсированную фазу цирроза печени и связан с плохим прогнозом и плохим качеством жизни; смертность оценивается в 50 процентов в течение двух лет.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кости.