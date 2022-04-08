Жировая болезнь печени: симптомы третьей стадии - зуд кожи и отек
Как и в случае с большинством заболеваний, существуют определенные критические стадии, когда до возникновения серьезного повреждения можно внести изменения, чтобы уменьшить тяжесть. На третьей стадии жировой болезни печени человек находится на грани ее превращения в цирроз, который представляет собой заболевание на поздней стадии, при котором здоровая ткань печени заменяется рубцовой тканью, а печень необратимо повреждается.
Какие симптомы могут быть обнаружены до этого и как вы можете это исправить?
У пациентов с компенсированным циррозом средняя выживаемость может превышать 12 лет.
У пациентов с декомпенсированным циррозом прогноз хуже, чем у пациентов с компенсированным циррозом; средняя выживаемость без трансплантации составляет примерно два года. Цирроз не вызывается травмой печени или другими острыми или краткосрочными причинами повреждения.
Обычно требуются годы хронической травмы, чтобы вызвать цирроз печени.
«Когда повреждение печени прогрессирует до поздней стадии, жидкость скапливается в ногах, что называется отеком, и в брюшной полости, что называется асцитом», — предупреждает отделение хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Асцит может привести к бактериальному перитониту, серьезной инфекции. Когда печень замедляет или перестает вырабатывать белки, необходимые для свертывания крови, у человека легко появляются синяки или кровотечения».
Асцит является вехой в переходе в декомпенсированную фазу цирроза печени и связан с плохим прогнозом и плохим качеством жизни; смертность оценивается в 50 процентов в течение двух лет.
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UCSF Department of Surgery
Здоровье
Отделение хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско является одним из ведущих хирургических отделений в мире.
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