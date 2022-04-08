Держите талию меньше половины своего роста, если хотите быть здоровым
В новом руководстве NICE говорится, что люди должны стараться, чтобы их талия была меньше половины их роста.
NICE (Национальный институт здравоохранения и передового опыта) рекомендовал это измерение в своем последнем руководстве. Они также говорят, что хотя измерение чьего-то ИМТ полезно, оно не принимает во внимание вес вокруг талии (висцеральный жир).
Кроме того, NICE предупреждает, что даже люди со здоровым ИМТ могут иметь слишком большой вес.
Целью этого измерения является выявление людей с избыточным весом или ожирением. Если у кого-то избыточный вес или ожирение, риск многочисленных заболеваний и состояний резко возрастает.
Последние данные показывают, что 28 процентов взрослых страдают ожирением, а еще 36 процентов имеют избыточный вес (в развитых странах).
Чем больше людей знают о том, как они могут управлять своим весом, тем лучше они смогут это сделать. Между тем, NHS рекомендует человеку заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю. Примеры упражнений от умеренных до интенсивных, включая езду на велосипеде, ходьбу и бег трусцой.
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Здоровье
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