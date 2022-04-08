Врач Классен назвала лучший способ предотвратить рак
Апрель признан посвященным повышению осведомленности о профилактике и лечении рака.
Одним из лучших средств профилактики рака является регулярный скрининг. Доктор Кристин Классен, директор Mayo Clinic Breast Clinic, говорит, что маммография является хорошим примером.
«Ранняя диагностика даст пациентам наилучшие результаты. Мы знаем, что если опухоль обнаружена на ранней стадии и она все еще находится в груди, результаты действительно очень хорошие», — говорит доктор Классен.
И ранняя диагностика обычно начинается с маммографии.
«Скрининговая маммография по-прежнему является нашей стандартной рекомендацией для выявления рака молочной железы. И мы действительно рекомендуем проводить скрининговую маммографию регулярно каждые один-два года», — говорит она.
Клиника Майо рекомендует начинать маммографию в возрасте 40 лет. А для пациенток с плотной грудью доктор Классен рекомендует дополнительный скрининг.
Есть несколько вариантов для женщин с плотной тканью молочной железы, чтобы сделать небольшое дополнительное изображение и помочь радиологу действительно увидеть, есть ли что-то маленькое в груди.
Доктор Классен говорит, что у 1 из 8 женщин в США разовьется рак груди. Важно, чтобы у всех был доступ к регулярному обследованию.
«Предоставив женщинам возможность регулярно проходить плановую скрининговую маммографию, мы улучшим их результаты».
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Кристин Классен
Здоровье
Директор клиники Mayo Clinic Breast Clinic.
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