Врач Классен назвала лучший способ предотвратить рак

«Ранняя диагностика даст пациентам наилучшие результаты. Мы знаем, что если опухоль обнаружена на ранней стадии и она все еще находится в груди, результаты действительно очень хорошие», — говорит доктор Классен.

«Скрининговая маммография по-прежнему является нашей стандартной рекомендацией для выявления рака молочной железы. И мы действительно рекомендуем проводить скрининговую маммографию регулярно каждые один-два года», — говорит она.

«Предоставив женщинам возможность регулярно проходить плановую скрининговую маммографию, мы улучшим их результаты».