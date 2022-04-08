Кардиолог Жито назвал привычки, ведущие к инфаркту миокарда

«К развитию острого инфаркта миокарда медленно, но верно ведут распространенные вредные привычки», - заявил Алексей Жито.

«атеросклероз, являющийся причиной инфарктов, тромбозов и кровоизлияний в мозг, часто возникает вследствие неправильного режима питания».