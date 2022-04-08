Кардиолог Жито назвал привычки, ведущие к инфаркту миокарда
Подверженность человека инфаркту миокарда может зависеть от его привычек, констатирует врач-кардиолог.
В интервью кардиолога Алексея Жито «Пятому каналу» были названы распространенные среди россиян привычки, ведущие к инфаркту миокарда (по-другому, к сердечному приступу). В случае этой патологии происходить некроз (отмирание) клеток сердечной мышцы, и причиной этого обычно становится закупорка артерии, обеспечивающей сердце кровью, содержащей питательные вещества и кислород. Не получая их сердечные клетки гибнут от «голода».
«К развитию острого инфаркта миокарда медленно, но верно ведут распространенные вредные привычки», - заявил Алексей Жито.
Курение. Кардиолог заметил, что компоненты табачного дыма, никотин повреждают эпителиальную ткань, что становится благоприятный условием для развития атеросклероза – процесса образования и размножения бляшек, ухудшающих проводимость сосудов и артерий. Атеросклероз считается главным провокатором сердечных приступов и инсультов.
Злоупотребление алкоголем. Еще одна привычка, которая может вести к инфаркту, способствуя морфологическим изменениям в сердце, например, увеличивая его в размере.
Неупорядоченное, нездоровое питание. Кардиолог подчеркнул, что
«атеросклероз, являющийся причиной инфарктов, тромбозов и кровоизлияний в мозг, часто возникает вследствие неправильного режима питания».
Жито уточнил, что пищевыми привычками, ассоциированными с высоким риском сосудистых патологий, является злоупотребление сахаром и солью, пристрастие к жирным, жареным блюдам, простым углеводам, переработанной пище и полуфабрикатам, отказ от овощей и фруктов.
Малоподвижность. Без регулярных нагрузок сосуды и сердце ослабевают и плохо переносят впоследствии любое, даже не слишком значительное напряжение. Сердечную мышцу, как и любые другие мышцы, нужно тренировать, чтобы поддерживать в хорошей форме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить наличие проблем с сердцем в домашних условиях.
Алексей Жито
Здоровье
терапевт эндокринолог кардиолог
Оставить комментарий