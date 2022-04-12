Кардиолог Конев: что можно сделать для своей защиты от гипертонии

«Мелатонин – это гормон, который вырабатывается исключительно в темное время суток, поэтому ночью необходимо достаточно спать», - заявил медик.

«Когда человек выполняет физические нагрузки, у него происходит повышение давления, которое затем постепенно уменьшается. В случае когда после нагрузок не происходит снижение давления, это говорит о нарушении регуляции сосудов. Необходима помощь специалиста».