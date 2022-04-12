Кардиолог Конев: что можно сделать для своей защиты от гипертонии
Один из советов, которые дает врач для профилактики гипертонии: нужно достаточно спать.
Врач геронтолог, кардиолог Юрий Конев рассказал в интервью, что можно сделать для своей защиты от гипертонии – сосудистого заболевания, характеризуемого высоким артериальным давлением, при котором человек подвергается высокому риску инфаркта и инсульта. По словам врача, имеющиеся научные данные показывают, что артериальное давление может зависеть от уровня мелатонина, вовлеченного в регуляцию биологических часов организма. В частности, исследования показали, что у людей с повышенным артериальным давлением снижен уровень мелатонина в ночное время.
Конев подчеркнул, что содержание мелатонина в организме связано с тем, насколько хорошо, полноценно человек спит по ночам.
«Мелатонин – это гормон, который вырабатывается исключительно в темное время суток, поэтому ночью необходимо достаточно спать», - заявил медик.
Также важными условиями профилактики гипертонии является умеренное потребление соли и физическая активность – человек не должен проводить много времени в сидячем положении.
Одним из самых эффективных действий, которые обеспечивают защиту от гипертонии, является контроль артериального давления в возрасте после 40 лет, добавил Конев. Людям после 40-ка следует знать свои показатели АД, периодически измерять его. При повышенном давлении и назначенной терапии важно следовать рекомендациям лечащего врача, аккуратно и последовательно принимать назначенные им препараты, подчеркнул кардиолог.
Эксперт пояснил, когда необходимо обращаться к врачу.
«Когда человек выполняет физические нагрузки, у него происходит повышение давления, которое затем постепенно уменьшается. В случае когда после нагрузок не происходит снижение давления, это говорит о нарушении регуляции сосудов. Необходима помощь специалиста».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени.
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры ФПДО МГМСУ
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