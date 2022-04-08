Медиком названы 5 внешних признаков нездоровой печени

«Печень – это орган детокса, и если она не справляется с выводом вредных веществ, то все будет выделяться с потом, придавая ему отталкивающий запах», - поделилась Ксения Черная.

«Когда печень не справляется с метаболизмом токсичных веществ, то токсины всасываются в стенки кишечника и попадают в кровоток. Если на это накладывается дефицит белка, витаминов, то образуются две проблемы: хрупкость сосудов и токсическая нагрузка на кровеносную систему, что приводит к варикозу и геморрою», - объяснила эксперт.