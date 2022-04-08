Медиком названы 5 внешних признаков нездоровой печени
Нутрициолог Ксения Черная советует обращать внимание на неприятный запах пота – это может быть сигналом того, что печень человека нездорова.
Называя ряд признаков анормального состояния печени, медик пояснила, почему ставший неприятным запах пота может говорить об этой проблеме.
«Печень – это орган детокса, и если она не справляется с выводом вредных веществ, то все будет выделяться с потом, придавая ему отталкивающий запах», - поделилась Ксения Черная.
Еще одни внешний признак того, что печень перестала функционировать должным образом, – это субфебрильная температура (37–37,2 градуса), которая сохраняется у человека длительное время. Данный симптом может возникать, когда орган начинает страдать вследствие нездорового рациона или приема лекарств.
В некоторых случаях признаком нездоровой печени могут быть состояния или нарушения гормональной природы, добавила медик.
Одним из необычных для многих внешним признаком нездоровой печени может быть возникновение варикоза или геморроя. По словам Ксении Черной, когда у взрослого человека появляются данные нарушения, начинать поиск их причин нужно именно с проверки состояния печени.
«Когда печень не справляется с метаболизмом токсичных веществ, то токсины всасываются в стенки кишечника и попадают в кровоток. Если на это накладывается дефицит белка, витаминов, то образуются две проблемы: хрупкость сосудов и токсическая нагрузка на кровеносную систему, что приводит к варикозу и геморрою», - объяснила эксперт.
Также специалист советует обращать внимание на то, нет ли пожелтения кожи или глазных белков – это тоже один из внешних симптомов перегруженной и больной печени. При его появлении, как и других вышеназванных признаков, нужно не откладывая обращаться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают улучшать здоровье печени.
Ксения Черная
Здоровье
нутрициолог, диетолог
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