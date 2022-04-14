Нутрициолог перечислила 5 секретов крепкого иммунитета

«Значение имеет все, что мы запускает внутрь себя. Например, некоторые виды антибиотиков могут подавлять рост клеток иммунной системы. Нельзя использовать антибиотики без строгих показаний и назначения врача! Так мы лишаем иммунную систему возможности самостоятельно бороться с инфекцией. Не стоит забывать и о резистентности (устойчивости) микроорганизмов к антибиотикам — сегодня это серьезная проблема», — объясняет эксперт.

Сила иммунной системы напрямую зависит от того, как работает желудочно-кишечный тракт. Все дело в лимфоидной ткани, большие объемы которой расположены в кишечнике. Именно в этой ткани живут наши иммунные клетки. Содержимое кишечника может как укреплять их, так и убивать. Поэтому питание играет существенную роль.Настоящим топливом для иммунной системы является гормон-витамин D. Он участвует в целом ряде процессов внутри нашего организма, в том числе активирует иммунитет на ответ внешним агрессорам.Крепкий иммунитет любит здоровый и качественный сон. «Перезагрузка» иммунных клеток происходит именно тогда, когда мы спим. Нехватка сна приводит к проблемам со здоровьем. Важно ложиться спать в период с 22 до 23 часов. В это время сон самый продуктивный.Ну и самый главный секрет крепкого иммунитета — здоровый образ жизни. Это понятие многогранное и включает в себя рациональное питание, режим работы и отдыха, физическую активность.