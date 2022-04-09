Как овечка Долли поможет вам выглядеть на 30 лет дольше

«Если вы порежетесь в молодости, это заживет очень быстро, но когда вы станете старше, это займет больше времени. Ожоги и кожные язвы также могут быть весьма проблематичными с возрастом. Мы сканируем горизонт и думаем, где есть важные последствия возраста в заболеваниях человека?»

В одном случае они омолодили клетки 53-летней женщины, чтобы они соответствовали клеткам 23-летней — отчасти благодаря пионерам, которые клонировали овечку Долли. Исследователи надеются, что их открытие, связанное с прыжком во времени, может также привести к лечению возрастных состояний, таких как болезнь Альцгеймера и катаракта.«Удивленный и обрадованный» профессор Вольф Рейк, который руководил исследованиями в Институте Бабрахама в Кембридже, сказал, что такая реставрация видна впервые.Метод его команды, основанный на клонировании овечки Долли в 1996 году, включает добавление химических веществ, чтобы превратить взрослые клетки обратно в стволовые клетки.Профессор Рейк сказал, что время было ключевым моментом, прежде чем клетки потеряют специальные функции. Он сказал, что кожа будет первой линией потенциальных применений, поскольку «с возрастом все идет не так».Профессор Рейк сказал:Обратной стороной открытия является то, что метод может увеличить риск развития рака, но ученые уверены, что это исправят.Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.