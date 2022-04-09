Менопауза: продукты с фитоэстрогенами помогают контролировать вес - полный список

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Менопауза: продукты с фитоэстрогенами помогают контролировать вес - полный список

Эксперты предположили, что добавление фитоэстрогенов в рацион может помочь облегчить симптомы менопаузы. Специалисты по здоровью кишечника из The Gut Stuff говорят: «Сосредоточьтесь на фитоэстрогенах».

The Gut Stuff была основана бывшими Лизой и Аланой Макфарлейн, которые оставили свою работу, чтобы посвятить общественность важности здоровья кишечника.

Теперь их специалисты предложили фитоэстрогены для помощи при менопаузе. Эксперты пояснили:
"Это химические соединения, содержащиеся в растениях, в основном в сое, а также в бобовых, нуте, чечевице, некоторых злаках, семенах льна, фруктах и овощах. Двумя ключевыми видами являются изофлавоны и лигнаны. «Теория состоит в том, что, поскольку они структурно подобны эстрогену, они могут поддерживать симптомы менопаузы, имитируя его в организме.«Однако активность фитоэстрогенов намного ниже, чем у гормональных эстрогенов".

Нам нужны дальнейшие исследования, чтобы понять полное влияние фитоэстрогенов. Если вы хотите попробовать их, попробуйте разнообразную пищу и попробуйте одну-две порции продуктов, содержащих фитоэстрогены, в день.

Продукты, содержащие фитоэстрогены


  • Яблоки
  • Гранаты
  • Ягоды
  • Персики
  • Чернослив
  • Даты
  • Абрикосы
  • Миндаль
  • Семена кунжута
  • Соевые бобы
  • Брокколи
  • Чеснок
  • Женьшень
  • Овес
  • Арахис

Как менопауза влияет на кишечник


Ваш кишечник играет ключевую роль в гормональной регуляции, что особенно важно во время менопаузы. Эстроболом представляет собой совокупность бактерий в кишечнике, которые способны метаболизировать и модулировать циркулирующий в организме эстроген, который имеет ключевое значение для нашего гормонального здоровья и становится еще более важным во время менопаузы, когда эстроген уровни снижаются.

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Лиза и Алана Макфарлейн
Лиза и Алана Макфарлейн
Здоровье
Врачи, основатели организации по лечению кишечника The Gut Stuff.
Теги : менопауза, советы специалистов, фитоэстрогены