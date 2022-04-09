Менопауза: продукты с фитоэстрогенами помогают контролировать вес - полный список

"Это химические соединения, содержащиеся в растениях, в основном в сое, а также в бобовых, нуте, чечевице, некоторых злаках, семенах льна, фруктах и овощах. Двумя ключевыми видами являются изофлавоны и лигнаны. «Теория состоит в том, что, поскольку они структурно подобны эстрогену, они могут поддерживать симптомы менопаузы, имитируя его в организме.«Однако активность фитоэстрогенов намного ниже, чем у гормональных эстрогенов".

Продукты, содержащие фитоэстрогены

Яблоки

Гранаты

Ягоды

Персики

Чернослив

Даты

Абрикосы

Миндаль

Семена кунжута

Соевые бобы

Брокколи

Чеснок

Женьшень

Овес

Арахис

Как менопауза влияет на кишечник