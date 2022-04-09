Менопауза: продукты с фитоэстрогенами помогают контролировать вес - полный список
Эксперты предположили, что добавление фитоэстрогенов в рацион может помочь облегчить симптомы менопаузы. Специалисты по здоровью кишечника из The Gut Stuff говорят: «Сосредоточьтесь на фитоэстрогенах».
The Gut Stuff была основана бывшими Лизой и Аланой Макфарлейн, которые оставили свою работу, чтобы посвятить общественность важности здоровья кишечника.
Теперь их специалисты предложили фитоэстрогены для помощи при менопаузе. Эксперты пояснили:
"Это химические соединения, содержащиеся в растениях, в основном в сое, а также в бобовых, нуте, чечевице, некоторых злаках, семенах льна, фруктах и овощах. Двумя ключевыми видами являются изофлавоны и лигнаны. «Теория состоит в том, что, поскольку они структурно подобны эстрогену, они могут поддерживать симптомы менопаузы, имитируя его в организме.«Однако активность фитоэстрогенов намного ниже, чем у гормональных эстрогенов".
Нам нужны дальнейшие исследования, чтобы понять полное влияние фитоэстрогенов. Если вы хотите попробовать их, попробуйте разнообразную пищу и попробуйте одну-две порции продуктов, содержащих фитоэстрогены, в день.
Продукты, содержащие фитоэстрогены
- Яблоки
- Гранаты
- Ягоды
- Персики
- Чернослив
- Даты
- Абрикосы
- Миндаль
- Семена кунжута
- Соевые бобы
- Брокколи
- Чеснок
- Женьшень
- Овес
- Арахис
Как менопауза влияет на кишечник
Ваш кишечник играет ключевую роль в гормональной регуляции, что особенно важно во время менопаузы. Эстроболом представляет собой совокупность бактерий в кишечнике, которые способны метаболизировать и модулировать циркулирующий в организме эстроген, который имеет ключевое значение для нашего гормонального здоровья и становится еще более важным во время менопаузы, когда эстроген уровни снижаются.
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Лиза и Алана Макфарлейн
Здоровье
Врачи, основатели организации по лечению кишечника The Gut Stuff.
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