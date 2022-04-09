Сметана, копченая рыба и другие продукты, которые увеличивают риск весенней аллергии

«Если в вашем организме уже много гистамина, потому что ваш организм реагирует на аллерген, то, употребляя в пищу более высокие уровни гистамина, вы потенциально увеличите этот воспалительный каскад. Вот почему для некоторых людей переход на диету с низким содержанием гистамина может облегчить симптомы сенной лихорадки».

"Известно, что высокие уровни гистамина обнаруживаются во всем, что упаковано. Мы говорим о мясе и о рыбе. Но он также содержится в ферментированных продуктах, в том числе в ферментированных молочных продуктах. Это на самом деле в целой куче различных продуктов, и это то, что может сделать его сложным".