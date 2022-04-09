Сметана, копченая рыба и другие продукты, которые увеличивают риск весенней аллергии
Сенная лихорадка — это аллергическая реакция, вызванная пыльцой — мелким порошком растений. У некоторых сенная лихорадка может вызывать такие тяжелые реакции, что это мешает их повседневной жизни, тем более что в настоящее время нет лекарства.
Страдающие сенной лихорадкой должны стремиться избегать продуктов с высоким уровнем гистамина — химического вещества, которое высвобождается для борьбы с аллергенами в организме. Обычно высвобождается вокруг очагов инфекции, например вокруг носа и глаз, что означает, что симптомы повлияют на такие участки.
Хотя любая пища содержит некоторое количество гистамина, диетолог Прия Тью подчеркнул, что у некоторых его уровень выше, чем у других. Она сказала:
«Если в вашем организме уже много гистамина, потому что ваш организм реагирует на аллерген, то, употребляя в пищу более высокие уровни гистамина, вы потенциально увеличите этот воспалительный каскад. Вот почему для некоторых людей переход на диету с низким содержанием гистамина может облегчить симптомы сенной лихорадки».
Продолжая объяснять, какие конкретные продукты имеют более высокий уровень гистамина и поэтому их следует избегать страдающим сенной лихорадкой, Тью сказала:
"Известно, что высокие уровни гистамина обнаруживаются во всем, что упаковано. Мы говорим о мясе и о рыбе. Но он также содержится в ферментированных продуктах, в том числе в ферментированных молочных продуктах. Это на самом деле в целой куче различных продуктов, и это то, что может сделать его сложным".
Когда вы пытаетесь исключить все эти продукты из своего рациона, это может показаться довольно тяжелой работой. Речь идет о таких вещах, как выдержанный молочный сыр, сметана, упакованное мясо и копченая рыба.
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Прия Тью
Здоровье
Врач-диетолог в NHS (Великобритания).
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