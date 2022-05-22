Шашлычный сезон: зачем есть салаты?
Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, почему крайне важно «разбавлять» шашлык овощными салатами и как это скажется на работе кишечника.
Май — традиционно сезон активных выездов на природу. А какой пикник без шашлыка? Но важно знать, что в паре с шашлыком обязательно должны идти овощи.
«Если вы едите шашлык с шашлыком, то в вашем кишечнике, кроме мяса, ничего нет. Хорошо это или плохо? Вашим вкусовым рецепторам во рту хорошо. А вашему кишечнику плохо», — говорит доктор.
Для хорошей перестальтики и нормального регулярного стула кишечнику нужна клетчатка. А ее нам может дать растительная пища.
Чтобы избежать запоров и других неприятностей с кишечником, вместе с шашлыком нужно всегда есть салаты или овощи в чистом виде.
Если дискомфорт (тяжесть, вздутие) в желудке возникает и от овощей, это говорит о том, что в кишечнике уже есть проблемы. Необходимо сдать анализ кала на кальпротектин. Он покажет наличие или отсутствие воспалительного процесса.
Если таковое имеется, проблему нужно решать, иначе неизбежно возникнут хронические заболевания.
Хорошая новость в том, что кишечник можно восстановить. Для этого нужно найти грамотного специалиста, отрегулировать питание и назначить адекватную терапию.
Сергей Вялов
ЗОЖ
Гастроэнтеролог, гепатолог
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