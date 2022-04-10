«Напоминает простуду или грипп»: врачи назвали признаки рака поджелудочной железы
При развитии рака поджелудочной чувство жара или озноб может быть ключевым признаком заболевания, говорят врачи.
Симптомы рака поджелудочной железы могут быть расплывчатыми, похожими на другие состояния, но важно, чтобы их проверил врач. Специалисты из Pancreatic Cancer UK напомнили, что поджелудочная железа играет важную роль в расщеплении пищи, поэтому, когда развивается рак органа, часто возникают проблемы с приемом и перевариванием пищи.
«Симптомы включают быстрое наступление чувства сытости, вздутие живота, сильное газообразование, отрыжку», - назвали врачи.
Также рак поджелудочной может проявляться расстройством желудка, при котором ощущаются болезненное жжение в груди или горький неприятный привкус во рту.
Кроме того, сигналом о развитии рака поджелудочной железы бывает состояние, напоминающее простуду или грипп – пострадавший человек ощущает высокую температуру, чувство жара или озноб. Медики подчеркивают, что перечисленные симптомы могут быть вызваны самыми разными причинами, но если человек себя плохо чувствует по необъяснимой причине, если у него появляются какие-либо новые симптомы или симптомы, которые не проходят, ему необходимо обратиться к обследованием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах тихого инсульта, который может оказаться смертельным.
Pancreatic Cancer UK
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