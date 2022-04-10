Вы сидите со скрещенными ногами? Врач Финиган предупреждает о повышенном риске варикоза и тромбоза
Вены имеют решающее значение в организме для переноса насыщенной кислородом и деоксигенированной крови от тканей к сердцу и от него. Из-за важной роли, которую они играют, поддержание здоровых вен имеет жизненно важное значение и помогает поддерживать общее состояние здоровья и избегать болезненных состояний, таких как тромбоз глубоких вен (ТГВ) и варикозное расширение вен.
Доктор Питер Финиган рассказал как люди могут определить, есть ли у них нездоровые вены, и предупредил об одном общем положении тела, которое может привести к проблемам с венами.
"Нездоровые вены дают два разных типа симптомов», — объясняет доктор Финиган, отвечая на вопрос, как люди узнают, есть ли у них нездоровые вены. «Во-первых, пациент увидит выбухающие синие шишки, которые называются варикозным расширением вен. И это видимая особенность, которая часто заставляет пациентов стесняться своей внешности и влияет на то, какую одежду они носят. Видно, что выпуклые вены — это, как правило, нездоровые вены".
У вас может быть заболевание вен или плохое здоровье вен без каких-либо значительных выпуклых синих вен на ногах, и симптомы, которые обычно возникают у пациентов, — это тяжесть в ногах и боль, особенно после того, как они были на ногах в течение значительного времени. Например, учитель или парикмахер может обнаружить, что им приходится садиться и поднимать ноги, потому что они получают облегчение от симптомов, если поднимают ноги.
Далее доктор Финиган объяснил, что боли в ногах часто также связаны с другими заболеваниями, такими как артрит, поэтому часто люди не осознают, что источником их дискомфорта являются вены.
Однако, если люди обращаются за медицинской помощью вскоре после появления таких симптомов, могут быть проведены медицинские тесты, чтобы исключить любое другое основное заболевание.
Национальная служба здравоохранения объясняет, что люди подвергаются более высокому риску развития таких заболеваний, как варикозное расширение вен, если они имеют избыточный вес, беременны или имеют семейный анамнез этого заболевания.
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Питер Финиган
Здоровье
Врач, медицинский директор клиники доктора Ньюманса.
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