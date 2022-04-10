Вы сидите со скрещенными ногами? Врач Финиган предупреждает о повышенном риске варикоза и тромбоза

"Нездоровые вены дают два разных типа симптомов», — объясняет доктор Финиган, отвечая на вопрос, как люди узнают, есть ли у них нездоровые вены. «Во-первых, пациент увидит выбухающие синие шишки, которые называются варикозным расширением вен. И это видимая особенность, которая часто заставляет пациентов стесняться своей внешности и влияет на то, какую одежду они носят. Видно, что выпуклые вены — это, как правило, нездоровые вены".

Доктор Питер Финиган рассказал как люди могут определить, есть ли у них нездоровые вены, и предупредил об одном общем положении тела, которое может привести к проблемам с венами.У вас может быть заболевание вен или плохое здоровье вен без каких-либо значительных выпуклых синих вен на ногах, и симптомы, которые обычно возникают у пациентов, — этоНапример, учитель или парикмахер может обнаружить, что им приходится садиться и поднимать ноги, потому что они получают облегчение от симптомов, если поднимают ноги.Далее доктор Финиган объяснил, что боли в ногах часто также связаны с другими заболеваниями, такими как артрит, поэтому часто люди не осознают, что источником их дискомфорта являются вены.Однако, если люди обращаются за медицинской помощью вскоре после появления таких симптомов, могут быть проведены медицинские тесты, чтобы исключить любое другое основное заболевание.Национальная служба здравоохранения объясняет, что люди подвергаются более высокому риску развития таких заболеваний, как варикозное расширение вен, если они имеют избыточный вес, беременны или имеют семейный анамнез этого заболевания.Ранее Медикфорум писал о диабета 2 типа.