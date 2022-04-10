Как проявляется рак кишечника: обращайте внимание на свое вздутие живота
Если после еды в последнее время вы стали постоянно ощущать вздутие живота, не оставляйте этот симптом без внимания, обратитесь к врачу.
Рак кишечника может быть излечим, если диагностируется на ранней стадии. Чтобы в случае развития этого заболевания заметить его своевременно, врачи советуют обращать внимание на свое вздутие живота.
«Дискомфорт и вздутие живота после еды может быть признаком рака кишечника».
Кишечник является частью пищеварительной системы, ответственной за расщепление пищи и перемещение непереваренных отходов для вывода из организма. Таким образом, симптомы его злокачественного заболевания могут появляться после еды, и они могут включать вздутие живота.
Говоря о других признаках, которым может проявляться рак кишечника, медики советуют обращать внимание на следующие изменения.
- Стойкие изменения в привычках кишечника.
- Кровь в стуле.
- Боль в животе.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Усталость.
К терапевту следует обратиться, если эти симптомы не исчезнут или они начнут влиять на то, как человек спит или ест.
«Наличие названных симптомов не означает, что у человека рак кишечника, но если они сохраняются длительное время, их всегда следует проверять у врача».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки являются наиболее распространенными при заболевании раком.
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