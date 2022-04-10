Как проявляется рак кишечника: обращайте внимание на свое вздутие живота

«Дискомфорт и вздутие живота после еды может быть признаком рака кишечника».

Стойкие изменения в привычках кишечника.

Кровь в стуле.

Боль в животе.

Непреднамеренная потеря веса.

Усталость.

«Наличие названных симптомов не означает, что у человека рак кишечника, но если они сохраняются длительное время, их всегда следует проверять у врача».