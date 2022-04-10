Как проявляется рак кишечника: обращайте внимание на свое вздутие живота

110 Фото: shutterstock.com
держаться за живот

Если после еды в последнее время вы стали постоянно ощущать вздутие живота, не оставляйте этот симптом без внимания, обратитесь к врачу.

Рак кишечника может быть излечим, если диагностируется на ранней стадии. Чтобы в случае развития этого заболевания заметить его своевременно, врачи советуют обращать внимание на свое вздутие живота.

«Дискомфорт и вздутие живота после еды может быть признаком рака кишечника».

Кишечник является частью пищеварительной системы, ответственной за расщепление пищи и перемещение непереваренных отходов для вывода из организма. Таким образом, симптомы его злокачественного заболевания могут появляться после еды, и они могут включать вздутие живота.

Говоря о других признаках, которым может проявляться рак кишечника, медики советуют обращать внимание на следующие изменения.
  • Стойкие изменения в привычках кишечника.
  • Кровь в стуле.
  • Боль в животе.
  • Непреднамеренная потеря веса.
  • Усталость.
Онкологи отмечают, что признаки колоректального рака могут быть довольно малозаметными. Например, говорят врачи, рак кишечника может привести к нехватке железа в организме, что вызывает анемию (отсутствие эритроцитов). В этом случае человек чувствует усталость, его кожа может выглядеть бледной. Кроме того, возможны дискомфорт, болезненные ощущения в заднем проходе. Говоря об изменении привычного режима работы кишечника, медики рекомендуют обращать внимание на следующие состояния: более жидкий стул, более частое опорожнение или, наоборот, запор. Еще один возможный признак рака – обманчивое напряжение как при позыве к опорожнению.

К терапевту следует обратиться, если эти симптомы не исчезнут или они начнут влиять на то, как человек спит или ест.

«Наличие названных симптомов не означает, что у человека рак кишечника, но если они сохраняются длительное время, их всегда следует проверять у врача».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки являются наиболее распространенными при заболевании раком.
Теги : рак кишечника, симптомы рака, болезни кишечника