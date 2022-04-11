Коронавирус: дети старше 5 лет подвержены высокому риску мультисистемного воспалительного синдрома,

«Мультисистемный воспалительный синдром у детей — это новый диагноз с различными диагностическими критериями, которые не были подтверждены», — пишет доктор Джоан Робинсон, педиатр из Университета Альберты. «Большинство этих детей в анамнезе не контактировали с человеком с доказанной инфекцией SARS-CoV-2. Выявление контакта может быть затруднено, поскольку инфицированные контакты могут быть бессимптомными или никогда не подвергались тестированию».

В международное исследование были включены 232 ребенка в возрасте до 18 лет. Пациенты соответствовали определению Всемирной организации здравоохранения для MIS-C, которое включает лихорадку, сохраняющуюся не менее 3 дней, повышенный С-реактивный белок, что свидетельствует о воспалении; заболевание с вовлечением 2 или более систем без очевидной микробной причины воспаления; и положительный результат на COVID-19 или подозрение на контакт с положительным случаем.У большинства пациентов (89%) были желудочно-кишечные симптомы, такие как боль, и дерматологические проблемы, такие как сыпь и отек (85%). Поражение сердца было обычным (59%), так же как и нарушения свертывания крови (90%). Из 232 детей 73 (31,5%) были госпитализированы в ОИТ, а 47 (64%) из них нуждались в лечении по поводу очень низкого артериального давления.Авторы отмечают проблемы в диагностике MIS-C.Авторы призывают к международному консенсусу по диагностическим критериям MIS-C для улучшения клинической помощи и исследований.Ранее Медикфорум писал о признаках рака.