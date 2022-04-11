Целеустремленность и ощущение смысла жизни снижает риск развития деменции на 20%

«Программы профилактики деменции для групп риска, которые сосредоточены на благополучии, могут выиграть, отдавая приоритет действиям, которые приносят цель и смысл в жизнь людей. Целеустремленность может снизить риск слабоумия, что дополняет другие доказательства, связывающие осмысленную жизнь с улучшением психического здоровья и снижением риска инвалидности и сердечных заболеваний».

Благодаря достижениям в научном понимании, деменция рассматривается как болезнь, которую можно лечить. Хотя работа ведется уже несколько десятилетий, методов лечения этого заболевания очень мало, и почти ни одно из них не помогает в значительной степени замедлить начало болезни.В результате было проведено множество исследований в области профилактики и того, как человек может снизить риск развития деменции; в некоторых случаях исследования показывают, чтоИсследованияпоказали, что наличие или ощущение цели или смысла жизни снижает риск развития деменции. Они обнаружили, что те, у кого есть смысл в жизни, были связаны со сниженным риском когнитивных нарушений и деменции.Чувство цели было связаноДоктор Джошуа Скотт, ведущий автор исследования, сказал:Ранее Медикфорум писал о 10 признаках рака.