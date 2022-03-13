Деменция: упражнения, которые могут снизить риск развития слабоумие на 33%
Подход мира к деменции изменился за последние годы. На протяжении десятилетий это считалось частью старения, чем-то неизбежным, что происходит, когда кто-то стареет. Теперь, с развитием науки, это изменилось. Деменция, общий термин для ряда нейродегенеративных заболеваний, рассматривается как болезнь, которую можно лечить.
Этот резкий переход от представления о деменции как о неизбежном к рассмотрению ее как излечимой был огромным шагом вперед. С тех пор мир работает в ускоренном темпе, пытаясь разработать новые методы лечения и узнать больше о том, что можно сделать, чтобы остановить распространение деменции и предотвратить ее развитие. Из-за отсутствия эффективных методов лечения различных типов деменции большое внимание уделяется профилактике.
Один из лучших способов поддерживать психическую форму и предотвратить деменцию — поддерживать тело в максимально хорошей форме. Это означает упражнения.
Исследователи из Irvine Clinical Research обнаружили в своем исследовании, что у самых здоровых людей в их исследовании вероятность развития слабоумия была на 33 процента ниже, чем у наименее приспособленных.
Доктор Замрини объяснил:
«Наше исследование выявило сильную… связь между кардиореспираторной выносливостью и снижением риска болезни Альцгеймера. Это означает, что чем в большей физической форме находится человек, тем больше вероятность того, что если у него разовьется болезнь Альцгеймера, то она разовьется позже».
В результате исследование пришло к выводу, что, хотя упражнения не могут остановить деменцию, они могут отсрочить ее начало. Для некоторых это может занять несколько месяцев, для других — несколько лет, в зависимости от того, когда они начнут улучшать свою сердечно-сосудистую систему.
Ранее Медикфорум писал о
Эдвард Ю. Замрини
Здоровье
Врач-невролог в Больнице Университета Юты.
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