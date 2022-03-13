Деменция: упражнения, которые могут снизить риск развития слабоумие на 33%

«Наше исследование выявило сильную… связь между кардиореспираторной выносливостью и снижением риска болезни Альцгеймера. Это означает, что чем в большей физической форме находится человек, тем больше вероятность того, что если у него разовьется болезнь Альцгеймера, то она разовьется позже».

Этот резкий переход от представления о деменции как о неизбежном к рассмотрению ее как излечимой был огромным шагом вперед. С тех пор мир работает в ускоренном темпе, пытаясь разработать новые методы лечения и узнать больше о том, что можно сделать, чтобы остановить распространение деменции и предотвратить ее развитие. Из-за отсутствия эффективных методов лечения различных типов деменции большое внимание уделяется профилактике.Один из лучших способов поддерживать психическую форму и предотвратить деменцию — поддерживать тело в максимально хорошей форме. Это означает упражнения.Исследователи из Irvine Clinical Research обнаружили в своем исследовании, что у самых здоровых людей в их исследовании вероятность развития слабоумия была на 33 процента ниже, чем у наименее приспособленных.Доктор Замрини объяснил:В результате исследование пришло к выводу, что, хотя упражнения не могут остановить деменцию, они могут отсрочить ее начало. Для некоторых это может занять несколько месяцев, для других — несколько лет, в зависимости от того, когда они начнут улучшать свою сердечно-сосудистую систему.Ранее Медикфорум писал о