Деменция: сочетание больного сердца и диабета увеличивает риск упадка мозга

"Эти состояния связаны с диабетом второго типа, который также является фактором риска развития деменции, под эгидой кардиометаболических заболеваний. Немногие исследования изучали, как на риск развития деменции влияет одновременное наличие более чем одного из этих заболеваний, поэтому мы хотели изучить это в нашем исследовании".

В то время как группы врачей и ученых работают над новыми методами лечения, другие команды работают над тем, как предсказать или снизить риск деменции и ее наиболее распространенной формы — болезни Альцгеймера.утверждаетСочетания диабета/болезни сердца и диабета/болезни сердца/инсульта были наиболее разрушительными для когнитивной функции. В результате, если у кого-то просто диабет или просто болезнь сердца, он не будет подвергаться такому же повышенному риску слабоумия.Исследование показывает, что риск возрастает только в том случае, если у кого-то есть по крайней мере два заболевания, поэтому вполне возможно, что деменцию можно предотвратить, предотвратив развитие второго заболевания.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кишечника.