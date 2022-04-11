Чувствуете сильную усталость каждый день? У вас может быть больная печень

«На ранних стадиях обычно нет никаких симптомов НАЖБП. Вы, вероятно, не узнаете, что у вас есть это, если это не будет диагностировано во время тестов, проведенных по другой причине».

«Выбор здорового образа жизни может помочь. Лечение также может быть рекомендовано при сопутствующих заболеваниях или осложнениях».