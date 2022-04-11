Чувствуете сильную усталость каждый день? У вас может быть больная печень
НАЖБП развивается, когда в печени накапливается слишком много жира. В отличие от других форм заболеваний печени, это не связано с чрезмерным употреблением алкоголя; скорее это вызвано накоплением жира. В результате этого фактора чаще всего встречается у людей с избыточным весом или ожирением. Как и при любом заболевании в тропических лесах, у него есть ряд симптомов.
Симптомы включают крайнюю усталость.
Другими симптомами, которые могут проявляться, являются тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота, необъяснимая потеря веса и слабость. Хотя НАЖБП может проявляться этими симптомами, в NHS говорят:
«На ранних стадиях обычно нет никаких симптомов НАЖБП. Вы, вероятно, не узнаете, что у вас есть это, если это не будет диагностировано во время тестов, проведенных по другой причине».
Когда НАЖБП становится наиболее серьезной, когда возникают такие состояния, как желтуха, зуд кожи и отек в ногах, лодыжках, ступнях или животе. Это симптомы цирроза, наиболее запущенной стадии заболевания печени.
Человеку рекомендуется срочно обратиться к своему врачу общей практики или позвонить по номеру 111, если у него есть проблемы с печенью. В зависимости от того, на какой стадии поставлен диагноз, будет зависеть необходимое лечение.
Лечение — это когда НАЖБП становится более сложной, поскольку нет специфического лекарства от этого состояния.
Национальная служба здравоохранения говорит:
«Выбор здорового образа жизни может помочь. Лечение также может быть рекомендовано при сопутствующих заболеваниях или осложнениях».
Улучшение выбора образа жизни включает сокращение потребления алкоголя, если рассматриваемый пациент пьет.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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