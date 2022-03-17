Больная печень: ощущение в животе может быть предупреждающим признаком заболевания
Не все заболевания печени вызваны употреблением алкоголя, точно так же, как не все виды рака легких вызваны курением. Возможно развитие состояния, известного как неалкогольная жировая болезнь печени, или сокращенно НАЖБП. НАЖБП — это общий термин для ряда состояний, вызванных накоплением жира в печени.
В NHS говорят:
«Это обычно наблюдается у людей с избыточным весом или ожирением».
НАЖБП трудно поддается лечению на ранних стадиях, так как симптомов мало. Однако позже у пациентов может появиться тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота. Также могут возникать сильная усталость, необъяснимая потеря веса и слабость. Не все эти симптомы означают, что у человека есть НАЖБП, но это не означает, что их причину не следует исследовать.
Если допустить развитие НАЖБП без лечения, может развиться цирроз печени и наряду с ним более тяжелые симптомы, включая желтуху, кожный зуд, отек ног, лодыжек, ступней и отек.
НАЖБП в настоящее время неизлечима, основное лечение заключается в выборе здорового образа жизни.
Если состояние достигает точки, когда возникает цирроз печени, пациенту может быть предложена частичная трансплантация печени. Печень обладает способностью к регенерации, поэтому как оставшаяся, так и новая часть печени могут вырасти до нормального размера.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предполагает, что лучший способ справиться с НАЖБП — изменить образ жизни.
Изменения в образе жизни включают:
• Снижение веса
• Здоровое питание
• Пить воду вместо сладких напитков
• Регулярные физические упражнения
• Отказ от курения
Хотя НАЖБП не вызывается алкоголем, это вещество может ухудшить ситуацию, поэтому рекомендуется избегать его употребления.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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