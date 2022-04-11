Алкоголь не помогает пациентам на статинах
Умеренное употребление алкоголя не укрепляет здоровье сердца у людей на статинах. К такому выводу пришли учёные из Университета Солт-Лейк-Сити.
Ученые установили, что вопреки данным предыдущих наблюдательных работ, употребление алкоголя в любом количестве не усиливает защиту сердца у пациентов на статинах. Ранее учёные предполагали, что умеренное количество спиртных напитков снижает риск коронарных болезней сердца. Теперь же было установлено, что при приёме самых распространённых лекарств для снижения уровня холестерина любое количество алкоголя не приносит никакой дополнительной помощи в деле снижения рисков.
Авторы исследования подчёркивают, что прежние рекомендации о включении алкоголя в рацион кардиологических пациентов были основаны на неоднозначных и порой противоречивых выводах. Однако последние данные учёных однозначно свидетельствуют о том, что умеренное употребление алкоголя не приносит пользы. Следовательно, врачи должны сообщать пациентам, что им следует воздерживаться от спиртного полностью и не считать, что даже полбокала вина в день для них допустимо.
В сферу внимания исследователей попали почти 5 000 пациентов, которых разделили на группы. В первой у участников не было ранее никаких проблем с сердцем, а в другой были. В каждой группе находились добровольцы, которые принимали и не принимали статины. За каждым наблюдали на протяжении четырех лет, тщательно оценивая уровень приёма алкоголя перед проведением диагностической коронарной ангиографии. Приблизительно 72% добровольцев, употреблявших алкоголь, принимали статины, а 28% не использовали спиртные напитки. Через четыре года у тех, кто не принимал статины, но пил алкоголь, отмечалось сниженное количества нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Но у тех, кто принимал статины и пил алкоголь, не было никаких существенных различий с теми, кто также принимал эти лекарства, но от алкоголя полностью воздерживался. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Юты
Здоровье
государственный университет на западе страны, один из лучших исследовательских институтов страны
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