Высокое давление: 3 напитка, которые могут помочь гипертоникам
Если ваше кровяное давление слишком высокое, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза. Стойкое высокое кровяное давление может увеличить риск возникновения ряда серьезных и потенциально опасных для жизни состояний здоровья, таких как болезни сердца.
Много говорится о силе определенных продуктов, помогающих снизить риск гипертонии — было показано, что некоторые напитки не менее эффективны.
Миндальное молоко
Миндальное молоко — это новое увлечение, набирающее популярность в обществе, заботящемся о своем здоровье. Как правило, в нем мало насыщенных жиров, что помогает снизить уровень вредного холестерина в крови и снизить общий риск сердечного приступа.
Он также содержит натуральные жирные кислоты омега-3, которые помогают снизить риск высокого кровяного давления и помогают поддерживать здоровье сердца.
Миндальное молоко также помогает укрепить мышцы, помогает поддерживать здоровое кровяное давление и улучшает функцию почек, но в нем не хватает белка и клетчатки, если оно не обогащено, сообщает UPMC Health.
Миндальное молоко также содержит много витаминов, в том числе:
- Кальций
- Железо
- Магний
- Фосфор
- Калий
- натрий
- Цинк
Морковный сок
Морковный сок может помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний.
«Сок является хорошим источником калия, минерала, играющего важную роль в надлежащем регулировании кровяного давления».
Было показано, что диета с высоким содержанием калия защищает от высокого кровяного давления и инсульта.
Сок сельдерея
Сок сельдерея наполнен внушительным списком питательных веществ и может изменить ваше здоровье к лучшему, помогая всему, от вашей печени до вашей кожи.
Исследования показали, что потребление экстракта сельдерея может помочь предотвратить инсульт, снизить кровяное давление и уменьшить бляшки в артериях.
Содержащий высокий уровень кумаринов сок сельдерея помогает снизить количество гормонов стресса в организме, что, в свою очередь, уменьшает симптомы гипертонии.
Напиток также хорошо увлажняет человека благодаря 95-процентному содержанию воды.
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UPMC Health
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