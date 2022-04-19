Высокое давление: 3 напитка, которые могут помочь гипертоникам

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Высокое давление: 3 напитка, которые могут помочь гипертоникам

Если ваше кровяное давление слишком высокое, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза. Стойкое высокое кровяное давление может увеличить риск возникновения ряда серьезных и потенциально опасных для жизни состояний здоровья, таких как болезни сердца.

Много говорится о силе определенных продуктов, помогающих снизить риск гипертонии — было показано, что некоторые напитки не менее эффективны.

Миндальное молоко


Миндальное молоко — это новое увлечение, набирающее популярность в обществе, заботящемся о своем здоровье. Как правило, в нем мало насыщенных жиров, что помогает снизить уровень вредного холестерина в крови и снизить общий риск сердечного приступа.

Он также содержит натуральные жирные кислоты омега-3, которые помогают снизить риск высокого кровяного давления и помогают поддерживать здоровье сердца.

Миндальное молоко также помогает укрепить мышцы, помогает поддерживать здоровое кровяное давление и улучшает функцию почек, но в нем не хватает белка и клетчатки, если оно не обогащено, сообщает UPMC Health.

Миндальное молоко также содержит много витаминов, в том числе:
  • Кальций
  • Железо
  • Магний
  • Фосфор
  • Калий
  • натрий
  • Цинк

Морковный сок


Морковный сок может помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний.
«Сок является хорошим источником калия, минерала, играющего важную роль в надлежащем регулировании кровяного давления».

Было показано, что диета с высоким содержанием калия защищает от высокого кровяного давления и инсульта.

Сок сельдерея


Сок сельдерея наполнен внушительным списком питательных веществ и может изменить ваше здоровье к лучшему, помогая всему, от вашей печени до вашей кожи.

Исследования показали, что потребление экстракта сельдерея может помочь предотвратить инсульт, снизить кровяное давление и уменьшить бляшки в артериях.

Содержащий высокий уровень кумаринов сок сельдерея помогает снизить количество гормонов стресса в организме, что, в свою очередь, уменьшает симптомы гипертонии.
Напиток также хорошо увлажняет человека благодаря 95-процентному содержанию воды.

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UPMC Health

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Теги : высокое давление, полезные напитки, профилактика гипертонии