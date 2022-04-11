Истинная и ложная гипертония – как отличить: объясняет врач

«Чаще всего ложная гипертония (кардионевроз) – это проявление тревожных и панических расстройств, что обусловлено выбросом адреналина и, как следствие, скачком артериального давления», - сообщил Пирожников.

«При настоящей гипертонии правильная дозировка препарата приводит к нужному результату и довольно быстро стабилизирует давление», - заметил медик.