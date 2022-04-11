Истинная и ложная гипертония – как отличить: объясняет врач
В случае ложной гипертонии повышение артериального давления может быть следствием сильных переживаний, волнения, говорит кардиолог Владимир Пирожников.
В интервью врача прозвучало пояснение о том, как отличить истинную гипертонию от гипертонии, являющейся ложной.
«Чаще всего ложная гипертония (кардионевроз) – это проявление тревожных и панических расстройств, что обусловлено выбросом адреналина и, как следствие, скачком артериального давления», - сообщил Пирожников.
Кардиолог подчеркнул, что подобная форма гипертонии не несет серьезной угрозы здоровью и не нуждается в постоянной терапии гипотензивными средствами.
Одно из принципиальных отличий настоящей гипертонии от ее ложной разновидности – это разница в самочувствии. Когда развивается настоящая артериальная гипертензия с ее постоянно высоким кровяным давлением, особых симптомов или дискомфорта может не быть – многие гипертоники вполне нормально чувствуют себя, и завышенные показатели их АД становятся очевидными только при его измерении. Люди с ложной гипертонией, напротив, могут испытывать разного рода неприятные ощущения, причем применение гипотензивных средств способно еще больше ухудшить их состояние из-за побочных эффектов.
«При настоящей гипертонии правильная дозировка препарата приводит к нужному результату и довольно быстро стабилизирует давление», - заметил медик.
По словам Пирожникова, людям, которые подвергаются ложной гипертонии, улучшать самочувствие помогают средства другого рода, а именно направленные на стабилизацию неврологического здоровья – например, нейролептики, антидепрессанты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом кардиологом были названы признаки тихого инсульта.
Владимир Пирожников
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт
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