Боли в спине: возможно, у вас люмбаго – что нужно знать о нем

Неспособность стоять или ходить прямо из-за боли – это распространенный первый признак люмбаго. Данное состояние невозможности распрямиться может длиться от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.

«Если вы испытываете потерю контроля над своим кишечником, лихорадку, чувство покалывания или онемения в разных частях тела, обращайтесь к врачу без промедления».