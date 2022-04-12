Боли в спине: возможно, у вас люмбаго – что нужно знать о нем
Люмбаго характеризуется болью в нижней части спины.
Боли в спине являются очень распространенным нарушением – в некоторых случаях оно становится хроническим и влияет на качество жизни человека до конца его дней. Для люмбаго свойственно внезапная боль, при этом нарушение не является самостоятельной проблемой – обычно это симптом, означающий имеющуюся патологию позвоночника.
Что следует знать.
Внезапная сильная боль в пояснице. Люмбаго часто заменяется словом «прострел» – это боль, возникающая совершенно неожиданно: человек совершает какое-то движение, и вдруг ощущает острое болевое ощущение, хотя ничего, казалось бы, к этому не располагало.
Неспособность стоять или ходить прямо из-за боли – это распространенный первый признак люмбаго. Данное состояние невозможности распрямиться может длиться от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.
Боль в ноге. Она возникает из-за отраженной боли от укорочения мышц и защемления нервов, расположенных в нижней части спины. Продолжительность такой боли также может варьироваться от короткого до протяженного периода времени.
Боль в бедре. В случае люмбаго вы можете испытывать скованность, болезненность или боль в бедрах, возникающую в связи с напряжением мышц нижней части спины. Если не повезет, то длительность болевого ощущения может растянуться на месяцы.
Что вызывает люмбаго? Чаще всего «прострелы» в спине возникают при участии в повседневных делах. Их появлению способствует напряжение мышц спины, вызванное слишком сильными нагрузками или неосторожным движением, которое может грозить повреждением позвоночника. В также моменты организм включает как ответную реакцию сжатие мышц, призванное защитить позвоночник от травм. Поскольку мышцы становятся сжатыми, ваши попытки выпрямить тело вызывают боль – сомкнутые как при спазме мышцы не хотят растягиваться.
В некоторых случаях такой мышечный спазм может быть очень изнурительным, так как не позволяет нормально стоять, сидеть, двигаться – боль может ощущаться фактически в любом положении тела. При возникновении такого нарушения могут возникать тяжелые симптомы, требующие оперативного обращения за медпомощью.
«Если вы испытываете потерю контроля над своим кишечником, лихорадку, чувство покалывания или онемения в разных частях тела, обращайтесь к врачу без промедления».
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