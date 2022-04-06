Признаки дефицита витамина B12: как могут проявляться ночные судороги

«признаком низкого уровня B12, наряду с покалыванием, болезненностью, слабостью и чувством онемения, могут стать мышечные спазмы».

«Подергивания, спазмы судороги и покалывание в теле являются обычными явлениями при дефиците витамина B12 – эти симптомы возникают из-за уязвимости нервной системы. Вследствие его недостатка нарушается нервная проводимость, что вызывает непроизвольные мышечные сокращения».