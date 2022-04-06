Признаки дефицита витамина B12: как могут проявляться ночные судороги
Витамин В12 является одним из важнейших компонентов для поддержания неврологического здоровья, и одним из признака его дефицита становятся мышечные спазмы или судороги.
Витамин В12 осуществляет ряд биологических процессов, от поддержания нервной системы до производства эритроцитов. Однако с возрастом организму становится все труднее усваивать его, поскольку в желудке истощается запас кислот. Когда недостаток важного витамина носит длительный характер, могут возникать определенные симптомы.
По данным Национального института здоровья,
«признаком низкого уровня B12, наряду с покалыванием, болезненностью, слабостью и чувством онемения, могут стать мышечные спазмы».
Эксперты уточняют, что дефицит В12 способствует подергиванию, спазмам и судорогам мышц по всему телу, но также неприятные ощущения могут концентрироваться в пальцах ног.
«Подергивания, спазмы судороги и покалывание в теле являются обычными явлениями при дефиците витамина B12 – эти симптомы возникают из-за уязвимости нервной системы. Вследствие его недостатка нарушается нервная проводимость, что вызывает непроизвольные мышечные сокращения».
Специалисты подчеркивают, что случайные спазмы или судороги мышц не должны вызывать беспокойства, но хронические сокращения, а также ночные мышечные спазмы могут указывать на возможный дефицит витамина.
Как могут проявляться ночные судороги. Они могут возникать у человека во время сна в ногах, способствовать пробуждению, вызывать дискомфорт, ухудшать качество ночного отдыха.
При этом чем дольше дефицит витамина В12 остается неуправляемым, тем большему повреждению подвергаются нервы и тем активнее развивается периферическая невропатия. В12 необходим для образования миелиновой оболочки вокруг нервных окончаний, которая их защищает. При его нехватке нервы лишаются должной защиты и перестают адекватно функционировать, способствуя возникновению неприятных ощущений или их усилению. В дополнение к мышечным судорогам человек может испытывать чувство жжения, боли, уколов, а его кожа может «гореть» от прикосновения даже легкой простыни.
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