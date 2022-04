Более половины людей в мире страдают от головной боли

Ларс Джейкоб Стовнер, ведущий автор, профессор неврологии, прокомментировала результаты: «Мы обнаружили, что распространенность головных болей во всем мире остается высокой. Мы должны уменьшить это бремя с помощью профилактики и лучшего лечения».

Новый обзор данных показывает, что 52 % населения мира страдают от головной боли, при этом 14 % сообщают о мигрени. Обзор опубликован в The Journal of Headache and Pain.Головные боли являются одним из наиболее распространенных и инвалидизирующих состояний во всем мире. Авторы из Норвежского университета науки и технологий проанализировали 357 публикаций за период с 1961 по конец 2020 года, чтобы оценить распространенность головных болей в мире. Основываясь на этих данных, авторы подсчитали, что 52 % населения мира страдали головной болью в течение определенного года, при этом 14 % сообщали о мигрени, 26 % о головной боли напряжения и 4,6 % о головной боли в течение 15 дней в месяц и более. Из 12 исследований, в которых сообщается о головной боли в течение последнего дня, авторы подсчитали, что 15,8 % населения мира страдают от головной боли каждый день, почти половина из них (7 %) страдают мигренью.Все виды головной боли чаще встречались у женщин, чем у мужчин. Так головная боль при мигрени встречалась у 17 % женщин по сравнению с 8,6 % у мужчин. Продолжительные головные боли также чаще затрагивали женщин — 6 % по сравнению с 2,9 % у мужчин.Ранее диетолог объяснила, как бороться с весенней усталостью с помощью питания