Наличие аллергии повышает риск гипертонии
Данные Национального опроса США о состоянии здоровья показали, что взрослые с аллергией в анамнезе имеют повышенный риск гипертонии и ишемической болезни сердца.
«Для пациентов с аллергией врачи должны проводить рутинную оценку артериального давления и плановое обследование на предмет ишемической болезни сердца. Это позволит выделить пациентов с гипертонией на ранней стадии», - рассказывает доктор дерматологии Ян Го из Института дерматологии в Пекинском университете.
В исследовании использовались данные Национального опроса о состоянии здоровья (NHIS) за 2012 год, который представляет собой перекрестный опрос населения США. Группа аллергиков включала взрослых с как минимум одним аллергическим заболеванием. В целом в исследовании приняли участие 34 417 взрослых. В группу аллергиков вошли 10 045 взрослых.
Исследователи обнаружили, что наличие в анамнезе аллергических заболеваний было связано с повышенным риском развития высокого кровяного давления и ишемической болезни сердца. Астма в наибольшей степени способствовала повышенному риску обоих состояний.
«Для подтверждения наших выводов необходимы дальнейшие крупные когортные исследования с длительным наблюдением, — подчеркивает доктор Го. — Кроме того, понимание лежащего в основе механизма поможет с разработкой подхода для помощи таким людям».
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Ян Го
Здоровье
Доктор дерматологии в Пекинском университете
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