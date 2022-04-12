Наличие аллергии повышает риск гипертонии

«Для пациентов с аллергией врачи должны проводить рутинную оценку артериального давления и плановое обследование на предмет ишемической болезни сердца. Это позволит выделить пациентов с гипертонией на ранней стадии», - рассказывает доктор дерматологии Ян Го из Института дерматологии в Пекинском университете.

«Для подтверждения наших выводов необходимы дальнейшие крупные когортные исследования с длительным наблюдением, — подчеркивает доктор Го. — Кроме того, понимание лежащего в основе механизма поможет с разработкой подхода для помощи таким людям».