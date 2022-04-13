Ученые: аллергикам могут грозить гипертония и болезни сердца

«Людям с аллергией могут грозить резкие скачки артериального давления и проблемы с сердцем», - цитирует китайских исследователей CNN.

В пользу такого мнения говорят результаты эксперимента с участием 10 тысяч человек возрастом 18 – 57 лет. Каждый из участников проекта страдал какой-то разновидностью аллергии, пищевой, кожной или респираторной. Наблюдения и обследования испытуемых показали: аллергики возрастом 39 лет и старше подвержены самому высокому риску заполучить проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы.В частности, они оказались склонными к гипертонии, ишемической болезни сердца.Научные специалисты допускают, что подобную уязвимость аллергиков может объяснять лечение антигистаминными препаратами, точнее, их побочными эффектами. Эти лекарства могут сужать сосуды, что способствует росту давления крови на их стенки. Учитывая данную особенность антигистаминных препаратов, людям с аллергией, которые принимают их, ученые советуют обследовать состояние сердца на наличие возможной ишемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что среди аллергиков врачи часто выявляют нарушения психики