Иммунолог объяснила, почему диеты часто приводят к бесплодию

«Вред быстрого похудения чреват последствиями для здоровья: кожа теряет эластичность, сбивается менструальный цикл, возрастает риск заработать бесплодие. Недельное голодание может спровоцировать гормональные неполадки. В результате вы получите зеркало: боролись против жира, но получили его еще больше. В такой ситуации гормоны словно вцепляются в жировую прослойку, не позволяя телу худеть», — отмечает специалист.

Контроль за репродуктивной функцией в организме женщины возложен на гормоны. Жесткие диеты, когда организм лишен большинства необходимых ему витаминов и минералов, отражаются не только на внешнем виде. Гормональный фон также страдает.Самый первый тревожный звоночек, на который стоит обратить внимание, если вы сели на жесткую диету, — это нарушение менструального цикла. Месячные становятся нерегулярными, а могут и вообще пропасть. Это прямой результат истончения жировой клетчатки. Если проблему не решить, в перспективе могут быть проблемы с зачатием.Можно ли худеть безопасно? Можно, если подойти к ограничениям в еде с умом и рационально. Для этого лучше не заниматься самодеятельностью, а проконсультироваться с грамотным специалистом, который учтет все ваши индивидуальные особенности и составит соответствующее меню.