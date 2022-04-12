Врач Гордон объясняет, нужно ли бежать к врачу, если болит живот
«Твердый или вздутый желудок — распространенная проблема, часто возникающая из-за избыточного газа в кишечнике, вызванного проблемами с пищеварением или пищевой непереносимостью», — говорит доктор Дэниел Гордон, врач общей практики.
«Гормональные колебания, например, во время менструального цикла или во время менопаузы, являются другими распространенными триггерами. Иногда твердый желудок может вызывать больше беспокойства, поэтому, если он длится дольше нескольких дней, обратитесь к врачу общей практики. Это может свидетельствовать о скоплении жидкости, которое может происходить при некоторых видах рака», — добавляет доктор Гордон.
Сильная боль появилась внезапно
«Любая сильная боль в животе, которая возникает внезапно, должна побудить вас обратиться за неотложной медицинской помощью, поскольку без лечения она может быстро ухудшиться», — предупреждает доктор Гордон.
Мучительная боль может указывать на серьезную проблему с одним из органов брюшной полости, вызванную такими состояниями, как аппендицит, камни в желчном пузыре или кровоточащая язва желудка.
Ваш стул темный
«Черные, липкие фекалии, которые часто описывают как похожие на смолу, могут указывать на кровотечение где-то в верхней части желудочно-кишечного тракта, например, из-за кровоточащей язвы желудка», — предупреждает доктор Гордон.
Кровь частично переваривается, когда проходит через ваш кишечник, поэтому в туалете она не кажется такой красной. Если это так, обратитесь к своему терапевту, но если вы начали принимать таблетки железа, имейте в виду, что они могут вызвать черный стул.
Больно прикасаться к животу
Боль при прикосновении к животу или надавливании на него может быть признаком смертельно опасного состояния, называемого перитонитом.
«Перитонит вызывается бактериями, попавшими на слизистую оболочку вашего живота, как правило, из отверстия в органе, таком как лопнувший аппендикс или разрыв толстой кишки», — объясняет доктор Гордон. «Если не лечить быстро, перитонит может быстро прогрессировать, поэтому необходимо срочно обратиться за неотложной помощью».
Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно чистить кишечник.
Дэниел Гордон
Здоровье
Врач общей практики в Великобритании.
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