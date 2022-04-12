Врач Гордон объясняет, нужно ли бежать к врачу, если болит живот

«Гормональные колебания, например, во время менструального цикла или во время менопаузы, являются другими распространенными триггерами. Иногда твердый желудок может вызывать больше беспокойства, поэтому, если он длится дольше нескольких дней, обратитесь к врачу общей практики. Это может свидетельствовать о скоплении жидкости, которое может происходить при некоторых видах рака», — добавляет доктор Гордон.

Сильная боль появилась внезапно

«Любая сильная боль в животе, которая возникает внезапно, должна побудить вас обратиться за неотложной медицинской помощью, поскольку без лечения она может быстро ухудшиться», — предупреждает доктор Гордон.

Ваш стул темный

«Черные, липкие фекалии, которые часто описывают как похожие на смолу, могут указывать на кровотечение где-то в верхней части желудочно-кишечного тракта, например, из-за кровоточащей язвы желудка», — предупреждает доктор Гордон.

Больно прикасаться к животу

«Перитонит вызывается бактериями, попавшими на слизистую оболочку вашего живота, как правило, из отверстия в органе, таком как лопнувший аппендикс или разрыв толстой кишки», — объясняет доктор Гордон. «Если не лечить быстро, перитонит может быстро прогрессировать, поэтому необходимо срочно обратиться за неотложной помощью».