Врач предупредил россиян о весеннем гастрите и назвал его симптомы

«боли и изжога могут быть симптомами сезонного гастрита, при этом боли не обязательно бывают резкими – чаще всего они ощущаются как ноющие в верхней части желудка либо сразу после еды, либо натощак».

«Иногда к этой симптоматике может присоединиться ощущение тяжести в районе желудка, тошнота или рвота», - добавил Констанденков.