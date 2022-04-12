Врач предупредил россиян о весеннем гастрите и назвал его симптомы
Врач Андрей Констанденков предупредил россиян о повышенном риске сезонного ухудшения здоровья и самочувствия в виде весеннего гастрита.
Явление обостряющихся болезней ЖКТ, в частности, гастрита, хорошо известно врачам. На появление этих проблем со здоровьем может повлиять ряд факторов. В частности, с наступлением весны слизистая ткань желудочно-кишечного тракта особенно сильно страдает из-за недостатка витаминов (витамина С, витаминов группы В), способствующих естественному обновлению слизистой и ее укреплению. Также весной в связи с низким уровнем витаминов и других питательных веществ в организме становится уязвимой психика, возрастают раздражительность и нервозность, негативно влияющие на работу пищеварительной системы организма.
Таким образом, возникают предпосылки к развитию весеннего гастрита – патологическому состоянию, которое характеризуется воспалением слизистой оболочки желудка
Предупреждая россиян о высоком риске столкнуться с этим заболеванием, врач Констанденков заметил в интервью, что
«боли и изжога могут быть симптомами сезонного гастрита, при этом боли не обязательно бывают резкими – чаще всего они ощущаются как ноющие в верхней части желудка либо сразу после еды, либо натощак».
Комментируя другом симптом весеннего гастрита – изжогу – врач уточнил, что ей бывает свойствен кислый или горький привкус. Обостряться неприятное явление изжоги может по ночам или сразу после употребления пищи.
«Иногда к этой симптоматике может присоединиться ощущение тяжести в районе желудка, тошнота или рвота», - добавил Констанденков.
Медик заметил, что приближающийся приступ гастрита можно спрогнозировать по таким симптомам как расстройство кишечника, исчезнувший аппетит. Людям, которые начинают страдать от гастрита, нужно обязательно обращаться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие болезни может указывать появление на коже сосудистых звездочек.
Андрей Констанденков
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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