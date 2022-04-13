Синдром раздраженного кишечника: слишком жирная пища провоцирует спазмы
Эксперты по питанию предупредили о наиболее вызывающих спазмы в желудке продуктах, о которых вам нужно знать, и рассказали, почему они могут быть триггером СРК.
Они сказали, что есть определенные продукты, от которых вы, возможно, захотите «избегать чрезмерного употребления», если вы боретесь с СРК или чувствительным желудком. Клиника Мэйо сообщает, что это чаще встречается у женщин, чем у мужчин, имеет тенденцию начинаться в подростковом или двадцатом возрасте и может сохраняться и исчезать на протяжении всей жизни, часто в зависимости от того, что происходит.
Они отметили:
«Большинство из нас не может насытиться жирной едой на вынос, но высокое содержание жира в некоторых из этих жирных продуктов может способствовать проблемам с желудком и пищеварением. Биг Мак, мы все любим чизбургер, но гамбургеры содержат одно из самых жирных мест. Это может способствовать избыточному газообразованию и может усилить сокращения кишечника, вызывающие СРК».
Это включает:
- Бургеры
- Жареная курочка
- Чипсы жареные в масле
- Пицца
- Колбасы
- Жирные куски мяса
Белок глютена, содержащийся в злаках, таких как рожь, пшеница и ячмень, может вызывать такие симптомы СРК, как вздутие живота, диарея и судороги.
Как правило, люди, страдающие СРК, также не переносят лактозу, и в результате употребление молочных продуктов часто вызывает их симптомы.
Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать отток желчи.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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