Синдром раздраженного кишечника: слишком жирная пища провоцирует спазмы

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Синдром раздраженного кишечника: слишком жирная пища провоцирует спазмы

Эксперты по питанию предупредили о наиболее вызывающих спазмы в желудке продуктах, о которых вам нужно знать, и рассказали, почему они могут быть триггером СРК. 

Они сказали, что есть определенные продукты, от которых вы, возможно, захотите «избегать чрезмерного употребления», если вы боретесь с СРК или чувствительным желудком. Клиника Мэйо сообщает, что это чаще встречается у женщин, чем у мужчин, имеет тенденцию начинаться в подростковом или двадцатом возрасте и может сохраняться и исчезать на протяжении всей жизни, часто в зависимости от того, что происходит.

Они отметили:
«Большинство из нас не может насытиться жирной едой на вынос, но высокое содержание жира в некоторых из этих жирных продуктов может способствовать проблемам с желудком и пищеварением. Биг Мак, мы все любим чизбургер, но гамбургеры содержат одно из самых жирных мест. Это может способствовать избыточному газообразованию и может усилить сокращения кишечника, вызывающие СРК».

Это включает:
  • Бургеры
  • Жареная курочка
  • Чипсы жареные в масле
  • Пицца
  • Колбасы
  • Жирные куски мяса
Часто называемая скрытой непереносимостью, многие люди, страдающие аллергией или чувствительностью к глютену, не знают о своей непереносимости. Но как общий ингредиент многих продуктов питания, глютен может вызвать серьезную иммунную реакцию у людей, страдающих СРК и целиакией, а также у людей с чувствительным кишечником.

Белок глютена, содержащийся в злаках, таких как рожь, пшеница и ячмень, может вызывать такие симптомы СРК, как вздутие живота, диарея и судороги.

Как правило, люди, страдающие СРК, также не переносят лактозу, и в результате употребление молочных продуктов часто вызывает их симптомы.

Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать отток желчи.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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