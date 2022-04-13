Синдром раздраженного кишечника: слишком жирная пища провоцирует спазмы

«Большинство из нас не может насытиться жирной едой на вынос, но высокое содержание жира в некоторых из этих жирных продуктов может способствовать проблемам с желудком и пищеварением. Биг Мак, мы все любим чизбургер, но гамбургеры содержат одно из самых жирных мест. Это может способствовать избыточному газообразованию и может усилить сокращения кишечника, вызывающие СРК».

Бургеры

Жареная курочка

Чипсы жареные в масле

Пицца

Колбасы

Жирные куски мяса