Масло грецкого ореха приводит к «постоянному» снижению уровня холестерина
Орехи стали основой хорошей диеты, в основном из-за их непревзойденной пользы для сердца. Но грецкие орехи имеют уникальный профиль, потому что они богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Эти соединения известны тем, что снижают уровень вредного холестерина и повышают уровень хорошего. Все больше данных свидетельствует о том, что регулярное употребление масла грецкого ореха может снизить уровень вредных липидов за несколько дней.
Холестерин представляет собой воскообразное вещество, переносимое двумя белками в кровотоке, известными как «хороший» и «плохой» холестерин. Плохой холестерин, известный с научной точки зрения как липопротеин низкой плотности, накапливается на внутренней оболочке артерий, заставляя ее со временем затвердевать.
Пищевые жиры печально известны тем, что способствуют этому заболеванию, но некоторые из них могут принести значительную пользу.
Harvard Health заявляет:
«Худший тип диетического жира — это вид, известный как трансжиры Трансжиры не имеют известных преимуществ для здоровья».
С другой стороны, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры настоятельно рекомендуются для лечения холестерина.
Ранние исследования показали, что орехи могут значительно снизить уровень липопротеинов низкой плотности. Результаты были основаны на образцах крови людей с гиперхолестеринемией.
Авторы исследования пишут:
«В то время как большинство орехов богаты МНЖК, грецкие орехи содержат высокий уровень ПНЖК, как линоленовой, так и альфа-линоленовой кислоты. Недавний метаанализ показал, что потребление грецких орехов постоянно снижает общий холестерин и холестерин ЛПНП в исследованиях диетического вмешательства».
Потребление орехов неизменно связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.
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Harvard Health Publishing
Здоровье
Подразделение Гарвардской медицинской школы (HMS), занимающееся санитарным просвещением потребителей, под руководством доктора Дэвида Х. Робертса, декана внешнего образования.
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