Масло грецкого ореха приводит к «постоянному» снижению уровня холестерина

«Худший тип диетического жира — это вид, известный как трансжиры Трансжиры не имеют известных преимуществ для здоровья».

«В то время как большинство орехов богаты МНЖК, грецкие орехи содержат высокий уровень ПНЖК, как линоленовой, так и альфа-линоленовой кислоты. Недавний метаанализ показал, что потребление грецких орехов постоянно снижает общий холестерин и холестерин ЛПНП в исследованиях диетического вмешательства».