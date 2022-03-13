Атеросклероз: может ли употребление молока повысить уровень холестерина?
Холестерин необходим организму, но только один его вид. Обычно холестерин делится на две категории: хороший и плохой холестерин. Хороший холестерин известен как липопротеин высокой плотности. Это помогает сохранить сердце здоровым и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Напротив, плохой холестерин известен как липопротеин низкой плотности. Это образуется в виде бляшек в артериях и приводит к повышению артериального давления и повышенному риску сердечных заболеваний.
В результате человеку нужно как можно больше хорошего холестерина и как можно меньше вредного холестерина. Диета очень часто является наиболее эффективным способом повышения или снижения уровня холестерина.
Вот почему то, что человек ест, так важно. В новом исследовании изучалось влияние молока на уровень холестерина. Результаты показали, что молоко не оказывает пагубного влияния на уровень холестерина. Они пришли к выводу, что у тех, кто регулярно пил молоко, был более низкий уровень как хорошего, так и плохого холестерина.
Результаты показали, что у тех, кто регулярно пил молоко, риск развития ишемической болезни сердца был на 14% ниже.
Хотя молоко нейтрально в отношении его влияния на уровень холестерина, этого нельзя сказать о других продуктах питания. NHS предполагает, что для снижения уровня холестерина следует употреблять жирную рыбу, коричневый рис, хлеб, макароны, орехи, семена, фрукты и овощи.
С другой стороны, они рекомендуют избегать мясных пирогов, колбас, жирного мяса, сливочного масла, сала, топленого масла, сливок, твердого сыра, пирожных, печенья и продуктов, содержащих кокосовое или пальмовое масло.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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