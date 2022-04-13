Врач объясняет различия между головной болью и мигренью – симптомы
Доктор Нигхат Ариф предупредил, что тупая или пульсирующая боль вокруг висков и лба «может затронуть всех и каждого» — мнение, которое может подтвердить исследование.
Новое исследование подтвердило, что расстройства, связанные с головной болью, «по-прежнему широко распространены во всем мире». Говоря о здоровье, доктор Нигхат отметил, что есть разница между головной болью и мигренью.
В то время как головная боль классифицируется как «симптом» чего-то другого, «мигрень — это состояние».
Причины головной боли могут быть разные, от травмы головы до инфекций. Они известны как «вторичные» причины с «первичными причинами» из-за кластерных головных болей, мигрени или синусовых головных болей.Затем есть невралгии - «у вас есть нервная боль или нервное ощущение, которое вызывает [головную боль]», - объяснил доктор Найт.
Даже проблемы с нервами, которые начинаются в шее, могут привести к головным болям.
Различия между головной болью и мигренью
«Мигрень — это, по сути, состояние; это означает, что существует множество симптомов, которые иногда влияют на все тело», — сказал доктор Нигхат.
Например, мигрень может быть с аурой или без нее, которая представляет собой мигающие огни, покалывания или свисание лица на одну сторону.
«Как я говорю людям, у вас бывает приступ мигрени», — сказал доктор Нигхат.
Как правило, при повседневных головных болях, таких как головная боль напряжения, которая «ощущается как повязка или давление за глазами», они могут появляться из-за слишком долгого времени перед экраном.
Эти типы головных болей вызывают «тупую боль, которая просто не проходит» в течение примерно 30 минут.
В дополнение к слишком долгому экранному времени такую головную боль могут спровоцировать недосыпание, чувство стресса и гормональные колебания.
«Если у вас есть проблемы с шеей или спиной, это может вызвать головную боль», — добавил доктор Нигхат.
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Нигхат Ариф (Nighat Arif)
Здоровье
Врач NHS, которая специализируется на женском здоровье.
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