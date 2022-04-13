Врач объясняет различия между головной болью и мигренью – симптомы

Различия между головной болью и мигренью

«Мигрень — это, по сути, состояние; это означает, что существует множество симптомов, которые иногда влияют на все тело», — сказал доктор Нигхат.

«Как я говорю людям, у вас бывает приступ мигрени», — сказал доктор Нигхат.

«Если у вас есть проблемы с шеей или спиной, это может вызвать головную боль», — добавил доктор Нигхат.



