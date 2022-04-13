Лекарства от аллергии: врач говорит о «плохих» и «хороших» антигистаминных средствах
Приема некоторых антигистаминных препаратов в наши дни лучше избегать, говорит врач Софи Фарук.
Весной традиционно начинается сезон обостряющихся аллергий и, соответственно, резко увеличивается спрос на антигистаминные средства. В своем интервью врач Софи Фарук рассказала, какие лекарства от аллергии условно считаются самими медиками «хорошими», а какие – «плохими».
Доктор Фарук назвала два «важных правила» по выбору лекарств от аллергии.
- Правило первое. При выборе антигистаминного средства нужно ориентироваться на название препарата, а не на марку – бренд не так важен, как важно лечебное средство.
- Правило второе. Следует избегать употребления лекарств от аллергии первого поколения.
«Врачи делят антигистаминные препараты на первое поколение, которое старше, и второе поколение, которое новее. Антигистамин первого поколения называется хлорфенирамин, и я советую пациентам избегать его употребления», - подчеркнула доктор Фарук.
Медик уточнила, что лекарства от аллергии первого поколения были созданы десятки лет назад – они менее эффективны и вдобавок способствуют появлению сильного чувство сонливости, а также провоцируют замедление реакций. Прием таких средств небезопасен, если деятельность человека требует концентрации внимания и ответственности. Есть исследования, которые показывают, что на людей за рулем прием препаратов на основе хлорфенирамина может действовать хуже, чем употребление алкоголя.
По данным службы здравоохранения NHS, «хорошие» антигистаминные средства, с меньшей вероятностью вызывающие сонливость, включают
- акривастин (бенадрил)
- цетиризин
- фексофенадин
- лоратадин (кларитин).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, подверженные аллергическим реакциям, также нередко страдают от проблем с психикой.
Софи Фарук (Sophie Farooque)
Здоровье
врач-терапевт, аллерголог
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