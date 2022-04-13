Лекарства от аллергии: врач говорит о «плохих» и «хороших» антигистаминных средствах

Правило первое. При выборе антигистаминного средства нужно ориентироваться на название препарата, а не на марку – бренд не так важен, как важно лечебное средство.

Правило второе. Следует избегать употребления лекарств от аллергии первого поколения.

«Врачи делят антигистаминные препараты на первое поколение, которое старше, и второе поколение, которое новее. Антигистамин первого поколения называется хлорфенирамин, и я советую пациентам избегать его употребления», - подчеркнула доктор Фарук.

акривастин (бенадрил)

цетиризин

фексофенадин

лоратадин (кларитин).