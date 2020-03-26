Французов призвали мыть руки после каждого контакта с домашними животными

Представители Министерства здравоохранения Франции попросили владельцев животных мыть руки после каждого поглаживания питомца. На данный момент нет никаких доказательств, что новый коронавирус можно подхватить от домашнего любимца, однако французские чиновники предлагают исключить все возможные риски.В частности, Парижская медицинская академия обратила внимание, что при вспышке атипичной пневмонии в 2002-2003 гг., вызванной другим штаммом коронавируса, некоторые виды животных заразились. В частности, еноты, кошки и хомяки.Две собаки в Гонконге, чей владелец был заражен COVID-19, также показали положительный результат.Академия заявила, что у одной из собак было очень низкое количество вируса, а позднее результата поменялся на отрицательный. За второй все еще наблюдают. Это говорит о том, что вирус может передаваться от человека к животному.